Hobiaednik kasvatas hiigelarbuusid

End hobiaednikuks nimetava Eduard Dmitrijevi kasvatatud suurim arbuus on 61-kilogrammine, suuruselt teine tänavu valminud arbuus näitab kaalunumbreid 51,3 ja kõige väiksem kaalub tühised 48,6 kilogrammi.

Taoliste hiiglaste kasvatamise taga on muidugi terve teadus.

"Nende arbuuside kasvatamiseks tuleb need pookida. Need on poogitud kõrvitsa külge, meie puhul on tegemist vegetatiivse kõrvitsaga. Kui arbuusid pole poogitud, siis nad kasvavad... no minu puhul kasvas pookimata arbuus ligi 24-kilogrammiseks," selgitas Dmitrijev.

Arbuusid armastavad sooja, mistõttu on kõige paremad kasvutingimused neile kasvuhoones. Lisaks kasutas Dmitrijev mitme väetise segu – nii mineraalset kui ka orgaanilist.

Tallinna botaanikaaias ei õnnestunud tänavu aga ükski arbuusitaim, mistõttu peab sealne aednik Tiina Marjapuu Dmitrijevi 61-kilogrammisest saavutusest eriti lugu.

"Arbuus on mari nagu kõrvitski ja tomat ja on ikka lihtne kasvatada küll, kui teada õigeid võtteid," ütles ta.

Pookimine ei ole Marjapuu sõnul lihtne. "Soovitan kõigil proovida, aga ma arvan, et kui mina seda oskaks, siis ma kellelegi ei ütleks, kuidas seda teha," sõnas ta.

Tegelikult oli hiigelarbuuside peremehel aga kindel plaan kasvatada hoopiski 75-kilogrammine arbuus, kuid temagi unustas taime piisavalt kasta ja tuli leppida vähemaga.

Varasema kogemuse põhjal julgeb Dmitrijev aga arbuuside maitset kiita.

"Kui arbuusil on aega küpseda ja see on varakult istutatud, siis on see magus. Eile juba lõikasin kaks arbuusi lahti. Kui hinnata 10 punkti skaalal, siis ma ütleksin seitse punkti. Neil ei olnud aega eriti magusaks saada," rääkis Dmitrijev.