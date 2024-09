USA süüdistab Hiinat Venemaa sõjamasinale olulise abi andmises

USA asevälisminister Kurt Campbell teatas teisipäeval, et Peking pakub Moskvale väga olulist abi, et tugevdada Venemaa sõjamasinat, ning vastutasuks jagab Venemaa Hiinaga oma hoolega varjatud sõjatehnoloogiat, mis puudutab allveelaevu ja rakette.

USA oli varem keskendunud niinimetatud kahekordse kasutusega tehnoloogiatele, mida saab kasutada nii sõjaliseks kui ka tsiviilotstarbeks. Nüüd kinnitab Washington ühemõtteliselt, et Hiina abistab Venemaa sõjaväge. Moskva, mis seisab silmitsi rahvusvaheliste sanktsioonidega, vajab hädasti tehnoloogiat, et suurendada oma sõjatootmist ja jätkata sõda Ukraina vastu.

"Need ei ole kahekordse kasutusega tehnoloogiad," ütles Campbell, viidates viimastele materjalidele, mida Hiina Venemaale tarnib. "Need rakendatakse otse Venemaa sõjamasinasse."

"Hiina panustab väga oluliselt Venemaa sõjamasina arendamisse ja mitmekesistamisse," lisas Campbell. "Me näeme mõlema valitsuse kõrgeimal tasemel pingutusi, et varjata ja kaitsta selle murettekitava koostöö teatud elemente."

Hiina on korduvalt eitanud, et tarnib Venemaale relvi kasutamiseks Ukrainas, väites, et Pekingil on sõja suhtes erapooletu seisukoht ja riik ei varusta kumbagi poolt relvadega.

"Venemaa pakub Hiinale tuge valdkondades, kus nad varem on olnud pigem vastumeelsed otsekoostööks," ütles Campbell. "Me oleme mures mitmete sõjaliste valdkondade pärast, kus paistab olevat otsus pakkuda Hiinale suuremat toetust. See puudutab allveelaevaoperatsioone, aeronautilist disaini, sealhulgas vargtehnoloogiat, ja samuti raketivõimekusi."

Campbelli sõnul kujutavad uued tehnoloogiad, mida Hiina saab, ohtu mitte ainult USA-le, vaid ka Indiale, Austraaliale, Jaapanile ja Lõuna-Koreale.

USA ametnikud on suurendanud survet Euroopale, et see reageeriks aktiivsemalt Hiina Moskva toetamisele.

"Oleme selgelt väljendanud oma tähelepanekuid rahaliste tegevuste ja toetuse kohta," ütles Campbell. "Me arvame, et Euroopa võiks oma murede suhtes selgemalt sõna võtta, ja usume, et teatud finantsinstitutsioonide hoolikama jälgimise alla panemine tooks kaasa märkimisväärseid tagajärgi."