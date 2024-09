Michal: riigikogu Hiina sõprusrühm jooksis lati alt läbi

Riigikogu Hiina sõprusrühma esimehe Toomas Kivimägi (RE) sõnul võttis ta elukaaslase visiidile kaasa Hiina suursaadiku kutsel. Elukaaslase sõidu tasus Kivimägi ise, kuid kohapealsed kulud kattis Hiina.

"Selle kohta ei saa öelda, et see on nüüd levinud tava, aga seda on riigikogus juhtunud ikka ja jälle, nii et selles mõttes mina selles mingit probleemi ei näe. On oluline see, et Eesti riigil mingeid täiendavaid kulusid kanda ei tule," ütles Kivimägi.

Kivimägi kuulub Reformierakonda, mille esimees, peaminister Kristen Michal ütles samuti, et parlamendiliikme elukaaslase või abikaasa välisvisiidile kaasa võtmine pole ennenägematu. Küll aga on ta selle konkreetse reisi suhtes üleüldiselt väga skeptiline, arvestades välisluureameti Hiinaga seotud hinnanguid ja võimalikke riske.

Michali sõnul on Eesti vaadete ja hoiakute tutvustamine oluline, kuid oma arved tuleks ise maksta.

"Võib-olla on selle lahendus ka riigikogu enda selline ettevõtmine, et sellised toetusrühmad, nende gruppide käimised, need reeglid saaksid selgemalt paika, et vältida kahju parlamendi mainele. Ma arvan, et ajaloo vaatest loeb üsna vähe see, mida Mart Maastik või Toomas Kivimägi teeb, aga loeb see, et parlamendi asjad tulevikus on korras ja parlamendi maine on hea," kommenteeris Michal, kes kellegi lahkumist parlamendist Hiina-visiidi pärast praegu ei eelda.

"Vaadates, milline klaperjaht on lahti läinud, mulle väga meeldiks, kui välisministeerium koostab riikide nimekirja, kuhu tohib üldse minna, kuhu ei tohi minna, kuhu minnes tohib lubada, et osa kulusid kaetakse võõrustajariigi poolt ja kus ei tohi seda lubada," ütles Kivimägi.

Delegatsioon sai Hiinalt ka kingitusi. Kivimägi ütles, et nende hulgas polnud tehnoloogiavidinaid või kulda ja karda, vaid valdavalt anti Hiina hoonete makette ja muid sarnaseid suveniire. Kõik kingitused lähevad riigikogu välisosakonda, sest Kivimägi sõnul ei söanda ta väga neid isegi oma tuppa viia.

"Kui keegi küsib, kas ma kahetsen, et see visiit toimus ja ma käisin, siis ma ei kahetse seda. Sellepärast, et ma esindasin Eesti riigi huve, kaitsesime, põhjendasime, selgitasime. Kui te nüüd küsite, et kui ma saaks ümber mõelda, kas minna või mitte, teades seda, mis sellele kõik järgneks, loomulikult ma ei oleks sinna läinud," rääkis Kivimägi.

"Sellistes riikides käimisel tuleks iseenesest olla väga tähelepanelik ja mulle tundub, et siin see toetusrühm tervikuna jooksis selle lati maha või lati alt läbi," ütles Michal.