ERR Philadelphias: hinnangute kohaselt võitis debati Harris

"Praeguste arvamuste põhjal võib öelda, et äsja lõppenud debati võitis demokraatide presidendikandidaat Kamala Harris. Seda peegeldab ka olukord pressiruumis, kuhu on alles jäänud demokraatide esindajad, kes ajakirjanikele kommentaare jagavad," rääkis Kalam kolmapäeva hommikul "Terevisiooni" otseetris.

Kalami sõnul käis küll Trump pärast debatti korra pressiruumist läbi, kuid pärast seda pole Vabariikliku partei esindajaid seal enam näha olnud.

"Umbes pool tundi tagasi käis siin pressiruumis ka Donald Trump ja seda nähakse tema meeleheitliku sammuna päästa, mis päästa annab, sest poliitika-analüütikud ütlevad, et Kamala Harris õnnestus niiöelda vette visata palju konkse ja Trump need kõik ka alla neelas," rääkis Kalam.

"Usutakse, et tänane debatt oli niiöelda murdepunktiks, mis näitab, kuhu suunas kandidaatide toetusnumbrid võtavad. Sest on need ju praegu üleriigiliselt sisuliselt võrdsed, rääkimata siis Pennsylvania osariigist, kus me praegu oleme. See on vaata et kõige olulisem kaalukeeleosariik, kus mõlema kandidaadi toetusnumbrid ongi täpselt 50 protsenti," lisas Kalam.

Teisipäevaõhtune debatt kahe kandidaadi vahel võib jääda ainsaks enne 5. novembril peetavaid presidendivalimisi.