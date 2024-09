ERR USA-s: Harris kasutas teledebatti enda platvormi tutvustamiseks

Viimasel hetkel valimiskarussellile hüpanud Kamala Harris kasutas debatti enda poliitplatvormi tutvustamiseks.

"Ma usun Ameerika inimeste ambitsioonidesse, püüdlustesse ja unistustesse. Seetõttu kujutan ette ja mul on tegelikult ka plaan ehitada üles see, mida ma nimetan võimaluste majanduseks," kõneles Harris.

Oodatult kritiseeris Donald Trump ametis olevat administratsiooni.

"Meil on inflatsioon, mille sarnast väga vähesed inimesed on varem näinud, ilmselt kõige hullem meie rahva ajaloos," sõnas ta.

Kuid endine president tegi ka mõne ootamatu avalduse.

"Nad söövad koeri. Inimesed, kes sisenesid (riiki), söövad kasse. Nad söövad. Nad söövad seal elavate inimeste lemmikloomi. Ja see toimub meie riigis," väitis ta Springfieldi saabunud Haiti immigrantide kohta.

Välkküsitluste põhjal leidsid televaatajad, et debatilaval tuli paremini toime Kamala Harris.

"Ta surus Donald Trumpi kaitsesse. Trumpi sõbrad peavad üsna tõsiselt mõtlema ümberseadistusele, kui nad kavatsevad säilitada lootust, et siit veel välja tulla. See oli suur õhtu Ameerika rahvale, vabadusele, demokraatiale ja õigusriigile, mitte ainult Kamala Harrisele," kommenteeris California demokraadist kuberner Gavin Newsom.

"Arvan, et Donald Trump võitis debati selgelt. Nüüd tahaksin näha suuremat arutelu, mis on tegelikult poliitikapõhine," sõnas vabariiklane Vivek Ramaswamy.

Kahe kandidaadi üleriigiline toetus on praktiliselt võrdne ja seda ka kaalukeeleosariigis Pennsylvanias, kus võitmine on viimasel paaril valimisel olnud hädavajalik.

"2016. aastal sai otsustavaks 44 000 häält, 2020. aastal ligi 80 000. See on protsendipunkt või isegi vähem siin osariigis. Tänane esitus aitas teda (Harrist) kindlasti paar sammu edasi," ütles Pennsylvania demokraadist kuberner Josh Shapiro.

Meediaväljaannete üheks põhiliseks uudiseks oli vahetult pärast debatti aga lauljatar Taylor Swift, kes avaldas toetust Kamala Harrisele.

"Ja siis tuli Taylor Swifti toetus. Ja tead mida? See loeb. See on oluline," ütles Newsom.

"Valijad peaksid iseseisvalt mõtlema, kelle poolt nad tahavad hääletada, ja andekad lauljad peaksid jääma andekateks lauljateks," kommenteeris Ramaswamy.