Naabrit eluohtlikult rünnanud koerte omanik jäi süüdi ka ringkonnakohtus

Tartu ringkonnakohus nõustus Tartu maakohtu 23. jaanuaril tehtud otsusega, et Monika Anton vastutab ettevaatamatusest raskete tervisekahjustuste tekitamise eest. Samas muutis ringkonnakohus Antonile mõistetud karistust ja temalt välja mõistetud mittevaralise kahju hüvitise suurust.

Antonit süüdistatakse selles, et ta tekitas teisele inimesele tegevusetusega ja ettevaatamatusest rasked tervisekahjustused. Anton pidas Põltsamaal Tammiku külas kaht suurt koera. Kuna territoorium ei olnud piiratud nii, et koerad välja ei pääseks, ründasid nad 2022. aasta 12. novembril naaberkinnistul 26-aastast naist, põhjustades talle eluohtliku tervisekahjustuse.

Tartu maakohus mõistis Antonile karistuseks kümme kuud vangistust ja määras, et sellest tuleb kohe ära kanda kaks kuud. Lisaks rahuldas maakohus kannatanu tsiviilhagi ja mõistis Antonilt välja üle 100 000 euro suuruse varalise ja mittevaralise kahju hüvitise.

Tartu ringkonnakohtu kriminaalkolleegium leidis erinevalt maakohtust, et Anton ei näinud ette võimalust, kuidas tema koerad võivad ootamatult rünnata kõrvalkinnistul teist inimest lausa nii, et koerte rünnaku tagajärjeks on eluohtlik tervisekahjustus.

Varem olid koerad pääsenud küll kinnistult välja, aga polnud korda saatnud midagi ligilähedaseltki nii ohtlikku, vaid olid hammustanud teist koera ja ajanud kassipoegi taga. Küll aga oli Anton hooletu ja ta oleks pidanud arvestama sellega, et tema senistest abinõudest koerte kinnipidamiseks ei piisa ning et koerad võivad põhimõtteliselt ohtlikult käituda ka inimeste suhtes.

Tartu ringkonnakohus asus ka seisukohale, et maakohus tegi Antonile karistust mõistes olulisi vigu ja mõistis seetõttu tema süüle selgelt mittevastava karistuse. Antoni mõjutamiseks pole tarvis teda karistada reaalse vangistusega. Ringkonnakohus mõistis karistuseks kuus kuud vangistust, mis jäeti üheaastase katseajaga tingimisi täitmisele pööramata.

Ringkonnakohtu kriminaalkolleegium mõistis Antonilt kannatanu kasuks välja 50 000 eurot mittevaralise kahju hüvitist. Esimese astme kohus tegi kahjuhüvitise määramisel põhimõttelisi vigu.

Ringkonnakohus leidis, et kahtlemata on kannatanule põhjustatud väga rasked üleelamised ja talle tuleb välja mõista mittevaralise kahju hüvitis, mis on senise kohtupraktikaga võrreldes oluliselt suurem. Ringkonnakohus võttis kahjuhüvitise suurust hinnates arvesse Antoni rikkumise raskust, süüd ja muid asjaolusid. Ringkonnakohtu hinnangul on kannatanule hüvitatav mõistlik ja Antoni teo raskusele ning rasketele ja kestvatele tervisekahjustusele vastav mittevaralise kahju hüvitis 50 000 eurot.

Otsus ei ole jõustunud.

Juhtum leidis aset Põltsamaa vallas Tammiku külas, kus naabri kaks koera ründasid noort naist ja tekitasid talle raskeid peavigastusi. Politsei ja vald olid lahti pääsevatest koertest teadlikud ja omanikuga käidi korduvalt vestlemas, aga midagi tõsisemat aga ette ei võetud.