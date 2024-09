Elektri hind tõuseb Eestis neljapäeval taas väga kõrgele

Kui nädal aega püsis börsielektri hind Eestis kindlalt alla 100 euro megavatt-tunnist, siis neljapäeval kerkib päeva keskmine hind 134 euroni ning tipphetkel pea 400 euroni. Elektri hind on kõrge ka naabritel, sealhulgas Soomel.

Peale seda, kui Eesti ja Soome vaheline elektriühendus Estlink 2 eelmisel kolmapäeval taas tööle pandi, langes elektri hind Eestis iga päevaga, jõudes esmaspäeval 4,7 euroni megavatt-tunnist.

Hind hakkas tõusma teisipäeval, mil see oli Eestis päeva keskmisena 56,3 eurot, kolmapäeval oli hinnaks juba 75,6 eurot megavatt-tunnist. Neljapäeval on päeva keskmine Eestis 134 eurot megavatt-tunnist.

Kõige kallim on neljapäeval elekter taas õhtul, kui kella kuuest kaheksani on megavatt-tunni hind 250 eurot ja kella kaheksa ja üheksa vahel lausa 393,3 eurot megavatt-tunnist.

Eestiga on sama hind neljapäeval ka Lätis ja Leedus.

Harjumuspäratult kõrge on börsielektri hind neljapäeval ka Soomes, kus päeva keskmine on 115,8 eurot megavatt-tunnist. Ka Soomes tõuseb õhtul hind tunniks ajaks 393 euroni.

Soomes on elektri hind terve suve olnud Eestiga võrreldes kordades odavam.

Soome võrguhalduri Fingridi juht Tuomas Rauhala põhjendas Soome rahvusringhäälingule Yle kerkinud elektri hinda elektrijaamade Rootsi elektriühenduste hooldus- ja remonditöödega, mis muu hulgas tähendab, et Soome sõltub elektrivarustuses rohkem naabermaadest, kus hind kallim.

"Väga tugevalt mõjutab seda (hinda) see, kui palju tuleb elektrit naabermaadest ja milline on seal elektri hind. Hinda mõjutab loomulikult ka see, kui palju elektrit tarbitakse," lausus ta.

Börsielektri hinnatõusule aitab Soomes kaasa ka Olkiluoto tuumajaama teise reaktori töö peatamine rikke tõttu. Prognoosi järgi on reaktor tööst väljas kolm nädalat.