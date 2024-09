Saksamaa kinnitusel on karmim piirikontroll kooskõlas EL-i reeglitega

Saksamaa kinnitas teisipäeval, et tema otsus rakendada ebaseadusliku rände pidurdamiseks piirikontrolli oma üheksa naaberriigiga on kooskõlas Euroopa Liidu reeglitega, mitte katsega omapäi tegutseda.

Berliin ei võta ühepoolseid meetmeid, "mis võiksid kahjustada Euroopa Liitu", ütles siseminister Nancy Faeser pärast seda, kui Poola otsuse vastu sõna võttis ja EL hoiatas, et piirikontrolli saab kehtestada vaid "erandliku" meetmena.

Faeser teatas esmaspäeval, et Austria, Poola, Tšehhi ja Šveitsiga juba kehtinud piirikontrolli laiendatakse esialgu kuueks kuuks ka piirile Prantsusmaa, Luksemburgi, Belgia, Hollandi ja Taaniga.

Poola peaminister Donald Tusk mõistis sammu hukka kui "vastuvõetamatu" ja ütles, et Varssavi "pöördub pakiliste konsultatsioonide pidamiseks teiste riikide poole, keda Berliini otsus mõjutab".

Kuid Faeseri ministeerium ütles, et samm on kooskõlas riigi ja Euroopa õigusega ning tegevust koordineeritakse nii Saksamaa kui ka EL-i siseselt.

Ministeerium lisas oma avalduses, et "Saksamaa toetub jätkuvalt tihedale koostööle naaberriikidega, näiteks ühispatrullide ja ühiste politseikeskuste kaudu piiridel".

Saksamaal on lahvatanud tuline poliitiline tüli selle üle, kuidas piirata ebaseaduslike migrantide sisenemist riiki ajal, mil avalikkuse pahameel on pärast äärmusislamistide mitut surmavat rünnakut kasvamas.

Kantsler Olaf Scholzi koalitsioon on sattunud probleemi lahendamiseks tugeva surve alla, mis on soodustanud paremäärmusliku erakonna Alternatiiv Saksamaale (AfD) poliitilist tõusu.

Konservatiivne opositsioonipartei Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) ja selle Baieri sõsarpartei on nõudnud palju karmimaid samme ning lahkusid teisipäeval valitsusega sel teemal peetud kõrgetasemeliselt kriisi "tippkohtumiselt".

"Valitsus on tegutsemisvõimetu ja juhita," süüdistas Friedrich Merz, CDU tõenäoline kandidaat Scholzi vastu aasta pärast toimuvatel valimistel.

CDU on nõudnud Saksamaalt riikliku "hädaolukorra" väljakuulutamist, et võimaldada dokumentideta migrantide üldist tagasisaatmist piirilt – selle ettepaneku on valitsus tagasi lükanud.

Faeser esitas hoopis kava, mille kohaselt võiks politsei ajutiselt kinni pidada teistes EL-i liikmesriikides juba registreeritud varjupaigataotlejaid, samas kui ametivõimud püüavad nad kiiresti sellesse riiki tagasi saata.

EL-i politseil on juurdepääs Eurodaci andmebaasile, mis kogub ebaseaduslike migrantide ja varjupaigataotlejate sõrmejälgi ja muid biomeetrilisi andmeid.

Siseministeerium teatas, et selle ettepaneku kohaselt kontrollib Saksamaa politsei, kes peatab varjupaigataotlejad piiril, Eurodaci andmeid ja kui isik tuvastatakse, peab ta kinni, alustades samme tema kiireks väljasaatmiseks.