Scholz lubab Saksa relvaseadust väga kiiresti karmistada

"Peame karmistama relvaseadusi, eriti mis puudutab nugade kasutamist," ütles Solingeni külastanud Scholz. "Olen kindel, et see saab teoks väga kiiresti."

"Peame tegema kõik, mis võimalik tagamaks, et need, kes ei saa ega tohi Saksamaale jääda, saadetakse välja," lisas kantsler.

Saksamaa opositsioonilise Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) juht Friedrich Merz ütles pühapäeval, et valitsus peab muutma oma praegust rändepoliitikat.

Merz leiab, et Saksamaa peab kehtestama karmima piirikontrolli ning valitsus peaks võtma kasutusele Dublini määrusega seotud reeglid. Dublini määruse kohaselt peab põgeniku varjupaigataotlust menetlema see riik, mille kaudu ta Euroopa Liitu sisenes.

Samuti leidis Merz, et valitsus peab tühistama uue kodakondsusseaduse, mis lubab taotleda Saksa kodakondsust siis, kui taotleja on elanud Saksamaal viis aastat. Varem oli piiranguks kaheksa aastat.

Viimaste rünnakute taustal on Saksa populistlikud parteid oma toetust suurendanud, juba järgmisel kuul toimuvad piirkondlikud valimised Tüüringi, Saksimaa ja Brandenburgi liidumaades. Küsitlused ennustavad, et AfD ja BSW saavutavad suurt edu kõigis kolmes liidumaas. Mõlemad parteid levitavad venemeelseid jutupunkte ning kritiseerivad praegust sisserändepoliitikat.