Merz lubas kõigest väest vastu seista EL-i ühislaenu võtmisele

Itaalia ekspeaminister Mario Draghi soovitas Euroopa Liidul (EL) võtta oma tööstuse arendamise rahastamiseks ühiselt laenu. Saksamaa opositsioonijuht ja CDU liider Friedrich Merz sellist plaani ei toeta ja lubas teha kõik endast oleneva, et ühisvõlale ei näidataks rohelist tuld.

Draghi rõhutas oma aruande avaosas, et EL vajab lisainvesteeringuid 750–800 miljardit eurot aastas. Ta tõi siis näiteks koroonaviiruse taastepaketi ning väitis, et EL peaks looma uued instrumendid, mida kasutatakse ühiste investeerimisprojektide rahastamiseks.

Selle plaaniga ei ole rahul Merz, vahendas Euractiv.

"Ma tahan selle selgelt välja öelda, teen praegu ja ka edaspidi kõik endast oleneva, et vältida EL-i sattumist võlgadesse," ütles Merz.

Merz ütles, et pandeemiast tingitud 800 miljardi euro suurune laenuskeem oli erandlik juhtum.

"Kuid see, mida härra Draghi pakkus, ei kuulu praeguste Euroopa lepingute alla. Meil on Euroopas laenuvõtmise keeld. Võin ainult oma fraktsiooni (CDU) ja Euroopa Rahvapartei (EPP) nimel öelda: teen kõik, et Euroopa ei läheks sellise võla teele," ütles Merz.

Saksamaa Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) mängib Euroopa Rahvaparteis esimest viiulit. Siiski on mõned Lõuna-Euroopast pärit EPP saadikud avaldanud Draghi ühislaenu ettepanekule ka toetust.

Saksamaa võimuliidus lähevad arvamused ühislaenu osas lahku. Rahandusminister Christian Lindner FDP) lükkas Draghi ühislaenu ettepaneku tagasi. Majandusminister Robert Habeck (rohelised) avaldas Draghi ettepanekule aga toetust. Kantsler Olaf Scholz (SPD) pole veel seisukohta võtnud.