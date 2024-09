Varem Hiinasse tormanud lääne ettevõtted tõmbavad end nüüd tagasi

Paljud globaalsed ettevõtted on hakanud Hiinat investeerimiskohtade loetelus allapoole liigutama ja tõmbavad oma tegevust riigis kokku, viidates aeglasemale majanduskasvule ja kahanevatele kasumitele, kirjutab The Wall Street Journal.

USA kaubanduskoja president Eric Zhengi sõnul on Hiinas äritegevusega kaasnevad riskid kasvanud ja sealne turg on näidanud aeglustumise märke.

USA kaubanduskoja uuring näitas, et nende vastajate osakaal, kes pidasid Hiinat oma peakontori peamiseks investeerimiskohaks, langes madalaimale tasemele viimase 25 aasta jooksul, mil küsitlust on läbi viidud.

Suured Ameerika brändid, nagu Apple, Starbucks ja McDonald's, kaotavad kiiresti turuosa Hiinas kohalikele konkurentidele.

Hiina on seda märganud. Augustis ütles Shanghai linnavalitsus, et üks selle kõige pakilisemaid majanduslikke väljakutseid on niinimetatud "puuviljasektori" tühjenemine – viidates Apple'i otsusele viia osa elektroonikatoodete tootmisest Indiasse ja Vietnami.

Seda otsust ajendab pikk majanduslangus, intensiivistuv kohalik konkurents, geopoliitilised pinged ja alternatiivsete tootmiskohtade esilekerkimine Aasias. Ärikojad ütlevad, et kasumimarginaalid Hiinas ei ületa enam teiste turgude omi.

Eelmisel kuul müüs Walmart 3,6 miljardi dollari eest oma kaheksa-aastase osaluse ühes Hiina peamises e-kaubanduse platvormis ja IBM sulges Hiinas uurimisinstituudid, mis mõjutas rohkem kui 1000 töökohta.

Ka autotootjad kärbivad oma tegevust, sest Hiina ettevõtted hõivavad nüüd ligi kolme viiendikku sõiduautode turust. Selle suve seisuga on enamik uusi autosid kas elektrisõidukid või hübriidid, mitte ainult bensiinimootoriga sõidukid, milles välismaised autotootjad olid pikka aega eelisolukorras.

Jaapani autotootja Honda peatas hiljuti tootmise kolmes Hiina tehases ja on personali vähendanud vabatahtlike pensionile mineku kaudu. Honda müüginumbrid Hiinas langesid aprillist juunini 32 protsenti, võrreldes sama perioodiga aasta tagasi.

Enamik ettevõtteid ei loobu Hiinast siiski täielikult. Paljud püüavad säilitada olemasolevaid tegevusi, mõned aga leiavad, et Hiina tehnoloogiaga sammu pidamine aitab neil oma konkurentsivõimet teravdada.

EL-i kaubanduskoja iga-aastase uuringu kohaselt nimetas 15 protsenti vastanutest Hiinat oma peamiseks investeerimiskohaks. Varasemate aastate jooksul on seda öelnud umbes 20 protsenti vastanutest.

Teises küsitluses, kus osales 306 vastajat Shanghai Ameerika kojast, ütles umbes 20 protsenti, et nad kärbivad sel aastal investeeringuid Hiinasse, viidates murele majanduskasvu pärast ja suunates investeeringud sellistesse kohtadesse nagu India ja Vietnam.

Augusti keskel kutsus Hiina kaubandusministeerium kokku kohtumise välisettevõtetega, kes teevad riigis suuri investeeringuid, ja lubas lahendada rahastamise ja bürokraatlikud takistused. Kohtumisel osalesid muu hulgas Taani mänguasjatootja Lego ja ravimifirma Moderna esindajad.

Kümme või kakskümmend aastat tagasi tormasid rahvusvahelised ettevõtted Hiinasse, sest neid meelitas odav ja rohke tööjõud ning riigi 1,4 miljardi inimese ostujõu potentsiaal.

Tol ajal müüsid välisettevõtted tooteid turule, mis janunes nende järele, ja said nende eest kõrgemat hinda küsida. Hiina konkurendid on sellest ajast alates parandanud oma tehnoloogiat ja toodete kvaliteeti. Kohalik konkurents tiheneb autode, terase, spordirõivaste ja muudes tööstusharudes, millega sageli kaasnevad halastamatud hinnasõjad.

Sellegipoolest on ettevõtete jaoks, kellel on sobivad tooted, Hiina endiselt liiga suur, et seda ignoreerida.

Shanghai Ameerika koja juht Allan Gabor kinnitas, et kui siseturg elavneb, saab Hiinast taas rahvusvaheliste ettevõtete jaoks oluline investeerimisprioriteet. "See sõltub majandusest. Nõudluse pool on suurim tegur. Ettevõtted on Hiinas Hiina jaoks," ütles ta.