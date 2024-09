EL lükkas tagasi Hiina ettepanekud elektriautode tollimaksu kaotamiseks

Komisjoni hinnangul ei korvaks need ettepanekud kahju, mida Hiina subsiidiumid on põhjustanud, kirjutas Politico.

See otsus on tagasilöök Pekingi püüdlustele saavutada läbirääkimiste teel kokkulepe, et vältida suuri tollimakse Hiinas toodetud elektrisõidukitele. EL tuvastas Hiina ulatusliku toetuste programmi oma ettevõtetele, mis hõlmab nii liitiumi rafineerimist kui ka autode eksportimist välismaale.

Gill ütles pressikonverentsil, et komisjon hindas Hiina ettepanekuid lähtudes sellest, kas need kõrvaldaksid uurimisel tuvastatud subsiidiumide kahjuliku mõju ning kas neid hinnakokkuleppeid oleks võimalik tõhusalt jälgida ja jõustada.

"Komisjon jõudis järeldusele, et ükski pakkumine ei vastanud neile nõuetele," teatas Gill. Pakkumiste sisu jääb konfidentsiaalseks.

Viimases katsetuses veenda EL-i kohtub Hiina kaubandusminister Wang Wentao EL-i kaubandusvoliniku Valdis Dombrovskisega 19. septembril.

"Me oleme avatud läbirääkimistele," ütles Gill, kuid rõhutas, et iga Hiina ettepanek peab vastama Maailma Kaubandusorganisatsiooni reeglitele ja käsitlema subsiidiume.

Wang saabub Brüsselisse vaid mõni päev enne 25. septembril toimuvat EL-i riikide esindajate ametlikku hääletust, kus otsustatakse tollimaksude kehtestamine viieks aastaks. Hispaania peaminister Pedro Sanchez vihjas oma visiidil Hiinasse sel nädalal, et tema valitsus võib oma varasemat seisukohta muuta ja hääletada maksude vastu.

Gill keeldus kommenteerimast Sanchezi meelemuutust ja ei soovinud prognoosida, kas komisjonil on endiselt piisavalt hääli maksude toetuseks. EL-i reeglite kohaselt on vaja niinimetatud kvalifitseeritud häälteenamust, mille kohaselt peavad maksude blokeerimiseks hääletama vastu vähemalt 15 riiki, esindades 65 protsenti EL-i elanikkonnast.

Tollimaksud jäävad vahemikku 7,8 protsenti kuni 35,3 protsenti ja nende eesmärk on kompenseerida subsiidiume, mida Hiina valitsus on elektrisõidukite tootjatele ohtralt andnud.