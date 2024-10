Peking: Hiina ja EL-i tollikõnelused lõppesid erimeelsustega

Brüssel otsustas hiljuti kehtestada Hiinas toodetud elektriautode impordile kuni 35,3-protsendise tollimaksu.

Pekingi ja 27-liikmelise bloki esindajad on Brüsselis alates 20. septembrist pidanud tollide üle kaheksa läbirääkimiste vooru.

"Kahe poole vahel on endiselt suured erimeelsused," teatas Hiina kaubandusministeerium, lisades, et kutsus EL-i läbirääkijaid jätkama kõnelusi Hiinas.

Ministeeriumi avalduse kohaselt tehti kõnelustel mõnes valdkonnas edusamme, kuid mõlema poole jaoks vastuvõetava lahenduseni ei jõutud.

EL-i tollimaksud on Hiina välja vihastanud ja Peking on hoiatanud, et need võivad viia kaubandussõjani.

Vastumeetmena kehtestas Hiina tollimaksu EL-is toodetud brändile, tekitades suurt ärevust Prantsuse bränditootjates. Brüssel uurib samal ajal ka Hiina riigiabi päikesepaneelide ja tuulegeneraatorite tootjatele.