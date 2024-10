Hiina elektriautodele tollimaksu kehtestamine sai EL-is vajaliku toetuse

Euroopa Komisjoni ettepanek kehtestada Hiinas toodetud elektriautodele tollimaksud sai reedel liikmesriikidelt jõustumiseks piisava toetuse. Kokkuleppest teatanud komisjon rõhutas siiski, et jätkab Hiinaga läbirääkimisi alternatiivse lahenduse leidmiseks.

Uudisteväljaanne Bloombergi andmeil oli kümme liikmesriiki tollimaksude kehtestamise poolt, viis vastu, nende hulgas oli ka Saksamaa ning 12 riiki jäid erapooletuks.

Bloombergi teatel kehtestataks tollimaksud viieks aastaks ning tollitariifide määr võib ulatuda kuni 45 protsendini.

Euroopa Komisjoni pressiteate kohaselt EL ja Hiina ikka veel tööd selle nimel, et leida alternatiivne lahendus, mis vastaks täielikult Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) nõuetele, oleks jälgitav ja jõustatav ning piisav komisjoni uurimise käigus kindlaks tehtud konkurentsi kahjustavate subsiidiumide käsitlemiseks.

Komisjon teatas oktoobri algul, et algatas selle uurimise omal algatusel (ex officio), olles kogunud piisavalt tõendeid selle kohta, et hiljutine Hiinast Euroopa Liitu suunatud elektrisõidukite madala hinnaga ja subsideeritud impordi järsk kasv kujutas endast majanduslikku ohtu EL-i elektriautotööstusele.

Kuigi EL-i tootmisharult ei saadud menetluse algatamiseks ametlikku kaebust, on EL-i subsiidiumivastastes eeskirjades sätestatud, et EL-i tootmisharult nõutakse ex officio uurimise raames koostööd, märkis komisjon.

Vastavalt ELi ja WTO eeskirjades sätestatud õiguslikele nõuetele peeti enne algatamisteate avaldamist Hiina valitsusega algatamiseelseid konsultatsioone.

Reedel teatas Euroopa Komisjoni uurimine on jõudnud järeldusele, et Hiina elektrisõidukite väärtusahel toetub ebaõiglasele riigi subsideerimisele, mis võib põhjustada EL-i autotootjatele majanduslikku kahju.

Komisjoni uurimise lõppjäreldusi sisaldav rakendusmäärus tuleb avaldada Euroopa Liidu Teatajas hiljemalt 30. oktoobriks 2024.

Hiina nõuab ajapikendust

Hiina teatas reedel, et nõuab tungivalt tariifide kehtestamise edasilükkamist, et hoida ära ja kaubanduslike erimeelsuste eskaleerumine.

Hiina riigimeedia vahendas Hiina-Euroopa Kaubanduskoda väljendatud tugevat rahulolematust ELiga "kaubanduse protektsionismi" meetmete edendamise pärast.

Eesti on teatanud, et toetab Hiina elektriautodele tollimaksu kehtestamist.