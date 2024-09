Hiina sõprusrühma visiit sai riigikogus kooskõlastuse kolmel tasandil

Riigikogu pressiesindaja Karin Kangro ütles, et lähetusse minekuks tuleb riigikogu liikmel esitada riigikogu juhatusele nõuetekohane taotlus, kus märgitakse lähetatava nimi, lähetuse eesmärk, sihtkoht, väljasõidu ja tagasijõudmise kuupäev, lähetuskulud ja kulude allikad. Ta lisas, et taotlusele lisatakse taotluse alusdokumendid, nagu kinnitus sõidupiletite ja hotelli broneeringu kohta, kutse, programm jms.

"Hiinas parlamendirühma visiidil käinud saadikud esitasid juhatusele oma taotlustes nõutud andmed ning ka kutse ja programmi. Välislähetustaotlused kooskõlastas riigikogu väliskomisjoni esimees (Marko Mihkelson (RE) - toim.) ja lähetusse saatmise otsustas riigikogu juhatus," ütles Kangro.

Kangro märkis, et kuna reisiga seotud Eesti-poolsed kulud kaetakse kuluhüvitistest, kooskõlastasid lähetuse lisaks ka nende fraktsioonide esimehed, kelle saadikud visiidil osalesid.

Hiinas käisid 29. augustist kuni 9. septembrini kestnud visiidil Toomas Kivimägi (RE), Helmen Kütt (SDE) ning liikmed Andrei Korobeinik (KE), Anastassia Kovalenko-Kõlvart (KE), Lauri Laats (KE) ja Mart Maastik (Isamaa).

Reformierakonna fraktsiooni esimees on Õnne Pillak, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees on Priit Lomp, Isamaa fraktsiooni esimees on Helir-Valdor Seeder, Keskerakonna fraktsiooni esimees on Lauri Laats.

Kangro lisas, et riigikogu liikme staatuse seaduse kohaselt on riigikogu liige sõltumatu ja täidab rahvaesindaja ülesandeid kooskõlas põhiseaduse, seaduste, avalike huvide ja oma südametunnistusega.