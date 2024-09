ERR Saksamaal: valitsus kavatseb vähendada eelarves Ukraina sõjalist abi poole võrra

Saksamaa valitsus kavatseb järgmisel aastal poole võrra vähendada Ukraina sõjalise abi rahastamist oma eelarvest ja loodab seda kompenseerida Venemaa külmutatud vara intressidega. Kriitikud ütlevad aga, et see plaan on esialgu ebaselge ja Saksamaa toetus Ukrainale peaks olema tugevam.

Saksamaa parlamendi ümber käivad ehitustööd, parlamendis sees arutatakse, kas remonti vajaks ka järgmise aasta eelarve eelnõu, milles Ukraina sõjalise abi real seisab 4 miljardit eurot selle aasta 7,5 miljardi asemel. Täiendavalt lubatakse ukrainlastele Venemaa külmutatud varalt teenitud intresse.

Saksamaa parlamendis käivad eelarvearutelud, võimupoliitikud kinnitavad, et toetus Ukrainale jätkub järgmisel aastal praegusega samas mahus, kriitikud aga ütlevad, et plaan kasutada selleks osaliselt Venemaa külmutatud vara jääb esialgu ebakindlaks.

"Ma arvan, et see on hea, et Venemaa maksab sõja eest, mitte üksnes Saksamaa või Euroopa või Ameerika maksumaksjad. Kui see aga ei õnnestu, siis muidugi peab toetus tulema jätkuvalt Saksamaa eelarvest," lausus Bundestagi väliskomisjoni liige Nils Schmid (SPD).

"Sellele ei saa kindel olla, sest selleks on vaja kogu Euroopa Liitu ja mitmeid otsuseid. Sellepärast on oluline, et Saksamaa annaks piisavalt raha oma eelarvest ja meie eelarve on piiratud ainult poliitilise tülitsemise pärast, mitte sellepärast, et Saksamaa oleks vaeseks jäänud," ütles Bundestagi Euroopa Liidu komisjoni esimees Anton Hofreiter (Rohelised).

"Selles eelarves pole ruumi uuteks panusteks, seda nii meie eelarvepiirangute tõttu kui ka poliitilise tahte puudumise tõttu toetada Ukrainat kõigega, mida ta vajab," nentis Bundestagi väliskomisjoni liige Roderich Kiesewetter (CDU).

Frankfurter Allgemeine Zeitungis Ukraina teemasid kajastav ajakirjanik Konrad Schuller seob rahavaidlused ja liidukantsler Olaf Scholzi rahujutud kokku.

"See ei ole midagi, mida ma saaksin tõestada, aga mul on kahtlus, et see on osa survest Ukrainale nõustuda rahuga, ükskõik kas see on püsiv rahu või miski, mis näeb rahu moodi välja, aga ei ole seda tegelikult. Saksamaa vaates ja Saksamaa valitsuse vaates tuleb Ukraina suruda vastu võtma midagi, mis võtaks selle probleemi liidukantslerilt ära, sest see lõhestab tema parteid ja segab teda valimiskampaania tegemisel," lausus Schuller.

Küsimused, kuidas Ukrainat toetada, lõhestavad jätkuvalt Saksa ühiskonda.