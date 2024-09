Netanyahu: kes mõrvab pantvange, ei taha rahulepingut

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu on öelnud, et Iisrael ei puhka enne, kui ta tabab need, kes tapsid kuus pantvangi, kelle surnukehad leiti Hamasi vangistusest Gaza sektoris. Pantvangide lähedasi esindav ühendus süüdistab riiki pantvangileppega viivitamises.