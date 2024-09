FBI: ekspresident Trumpile tehti mõrvakatse

"FBI uurib endise presidendi Trumpi mõrvakatset," seisis avalduses.

Tulistamine leidis aset umbes kella poole kahe ajal päeval kohaliku aja järgi.

Tulistaja on tabatud. Sündmuskohalt saadi kätte optilise sihikuga AK-47 tüüpi automaatrelv, kaks seljakotti ja fotokaamera GoPro.

Politseinike sõnul oli Trump golfiväljakul enne vahejuhtumit tulistaja asupaigast ühe või kahe augu ehk kokku mõnesaja meetri kaugusel. Trumpi turvameeskond on tavaliselt ajal, mil president golfi mängib, temast samuti vähemalt ühe augu võrra eespool.

Kuigi salateenistus sekkus kahtlusaluse tegevusse, ei ole politsei sõnul selge, kas mees tulistas salateenistuse ametnikke. Samuti ei paista politsei teatel, et mees ise oleks ametnike relvadest pihta saanud.

FBI teatas, et uurib juhtunut kui mõrvakatset.

Kampaaniameeskond kinnitas vahetult tulistamise järel, et Trump viibib ohutus kohas. "Trump on kaitstud," sõnas kampaania kommunikatsioonijuht Steven Cheung lühikeses teadaandes.

Kampaaniameeskond avaldas pärast juhtumit ka isikliku sõnumi Trumpilt: "Minu läheduses kõlasid lasud, kuid enne kuulujuttude väljumist kontrolli alt soovin ma, et kuuleksite esmalt seda: Ma ei ole ohus ja minuga on kõik korras. Mind ei pidurda miski. Ma ei anna kunagi alla. Armastan teid toetuse eest alati."

"Salateenistus koos Palm Beachi maakonna šerifiametiga uurib endise presidendi Donald Trumpiga seotud julgeolekuolukorda. President on kaitstud," ütles USA salateenistuse kommunikatsioonijuht Anthony Guglielmi sotsiaalmeedias pärast tulistamist.

Mõni meediakanal teatas varem, et tulistamine puhkes kahe kahe inimese vahel, kes tülitsesid golfiväljaku lähedal. Allikad aga kinnitasid hiljem, et juhtum sai alguse, kui golfiväljaku lähistel nähti tulirelvaga meest, kes sihtis golfiraja poole. Allikate sõnul tulistasid salateenistuse ametnikud seepeale mitu lasku kahtlusaluse suunas, kes üritas põgeneda.

USA president Joe Biden ja asepresident Kamala Harris väljendasid kergendust, et ekspresident Donald Trumpiga on kõik korras, teatas Valge Maja.

"Presidenti ja asepresidenti on teavitatud turvaintsidendist golfiväljakul, kus endine president Trump golfi mängis. Nad tunnevad kergendust teadmisest, et temaga on kõik korras," seisis Valge Maja avalduses.

Maakonna šerifiamet teatas vahepeal sotsiaalmeedias, et peatas sõiduki põhjapoolsel maanteel Interstate 95 ja võttis vahi alla kahtlusaluse, kes arvatakse olevat seotud tulistamisega.

Martini maakonna šerifiameti teatel peatati masin pärast seda, kui naabruses asuva Palm Beachi maakonnavõimud andsid hoiatuse, et nad oleksid valvel.

"Kahtlusalune ei hoidnud relva, kui me ta autost välja tõime," kinnitas šerif William Snyder meediakanalile WPTV.

Snyderi sõnul käitus mees rahulikult ja ei näidanud üles emotsioone, kui politsei ta peatas.

"Ta ei küsinud, et millest see jutt või mis toimub. Ümberringi oli suur hulk relvadega korrakaitsjaid ja sinised tuled vilkumas. Ühesõnaga palju asju toimus. Ta ei esitanud küsimusi," kirjeldas Snyder.

Trumpile korraldati juulis atentaat Pennsylvanias toimunud valimisüritusel, kus ekspresident sai paremast kõrvast kergelt haavata.