Milei üritab 2025. aastaks Argentina riigieelarve tasakaalu viia

Argentina president Javier Milei ütles, et riik peab õppima elama oma võimaluste piires ning seetõttu tuleb eelarve viia 2025. aastaks tasakaalu.

Libertaarlane Milei lubas karmistada eelarvedistsipliini ning tahab eelarves laiutava augu täielikult kaotada.

Milei pidas iga-aastase eelarvega seotud kõne, kuna püüab oma plaanidele saada avalikkuse toetust. Milei kõne sisaldas ka ambitsioonikaid prognoose majanduse taastumise ja inflatsiooni järsu aeglustumise kohta, vahendas Financial Times.

Prognoosi kohaselt kasvab Argentina majandus järgmisel aastal ligi viis protsenti. Sel aastal peaks majandus kahanema aga 3,8 protsenti. Inflatsioon peaks järgmisel aastal olema 18,3 protsenti, tänavu on see ligi 123 protsenti.

Milei tuli võimule eelmise aasta lõpus ning lubas rakendada šokimeetmeid hinnatõusu ohjeldamiseks ja kulutuste vähendamiseks. Mitmed Argentina poliitikud ja parlamendisaadikud tahavad aga taas kulutusi suurendada ning Milei valitsus on nüüd üha suurema surve all.

Hiljuti pani valitsus veto pensionite suurendamise seadusele. Varsti pärast seda võeti vastu seadus, mille eesmärk oli suurendada ülikoolide rahastamist. Milei pani ka sellele seadusele veto.

"Argentina defitsiidi põhjus peitub poliitikute kulutamise isus. Peame austama inimeste jõupingutusi. Paneme veto igale projektile, mis seab ohtu eelarvetasakaalu," rääkis Milei.

"Eelarve on Milei majandusprogrammi süda ja ühtlasi tema peamine poliitiline väljakutse. Ta püüab oma nõrkust parlamendis kompenseerida "börsile mineku" strateegiaga: pöördudes otse rahva poole," ütles konsultatsioonifirma Synopsis juht Lucas Romero.

Milei võttis riigi juhtimise üle raskel ajal, kuna Argentina oli aastakümneid kestnud võlgade ja halva rahandusliku juhtimise järel käpuli. Milei hakkaski oma ametiajal karmide meetmetega kulutusi kärpima ja piiras rahatrükki

Siiski langes riik selle aasta alguses tehnilisse majanduslangusse ning Romero sõnul on Milei jaoks nüüd ülioluline, et ta suudaks selle trendi ümber pöörata. Vastasel korral võib ta kaotada avalikkuse toetuse ja see takistab reformide elluviimist.