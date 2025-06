Argentina inflatsioon langes viie aasta madalaimale tasemele

Riikliku statistikaameti INDEC teatel tõusid hinnad Argetinas mais eelmise kuuga võrreldes vaid 1,5 protsenti, mis on tunduvalt vähem Reutersi küsitletud analüütikute kaheprotsendisest prognoosist.

Igakuine inflatsioon oli Argetinas viimati nii madal 2020. aasta mais, mil suur osa majandusest oli pandeemiast tingitud sulgemiste tõttu halvatud.

Neljapäeval avaldatud igakuised inflatsiooninäitajad on libertaarist Milei jaoks seni madalaimad. Milei majanduspoliitika on aidanud alandada kolmekohalist inflatsiooni ning sisendanud usaldust investorites ja Rahvusvahelises Valuutafondis, mis hiljuti kiitis riigile heaks 20 miljardi dollari suuruse laenupaketi.

Milei meeskonna liikmed esitasid neljapäevast numbrit tõendina, et presidendi tegevuskava, mida iseloomustavad kokkuhoiupoliitika ja kärped, toimib.

"Kõik läheb plaanipäraselt," ütles rahandusminister Pablo Quirno sotsiaalmeedias.

"Kui on eelarve ülejääk ja [raha]trükipress aeglustub, siis inflatsioon langeb järsult. See on loomulik. Majanduse põhiseadused dikteerivad seda," lisas Milei pressiesindaja Manuel Adorni.

12 kuu jooksul kuni maini tõusid hinnad 43,5 protsenti, kuu varem aastane hinnatõus 47,3 protsenti.

Argentina kahekohaline aastane inflatsioonimäär on endiselt üks maailma kõrgemaid ning põhjustab igapäevatarbijatele muret.

Baasinflatsioon, mida sageli peetakse hinnasuundumuste paremaks näitajaks, kuna see jätab välja volatiilsed tooted, oli mais veidi kõrgem, ulatudes 2,2 protsendini.

Riigis elavate vaeste jaoks on positiivne see, et INDEC-i jälgitava toidukorvi hind, mis kajastab minimaalsete toitumisvajaduste rahuldamiseks vajalike toiduainete maksumust, langes aprillist maini 0,4 protsenti, teatas agentuur.

Üldiselt tõusid toidu ja alkoholivabade jookide hinnad mais aprilliga võrreldes poole protsendi võrra, mis on INDEC-i kategooriate seas üks madalamaid tõuse.

Keskpanga küsitletud analüütikud prognoosivad Argentina aastase inflatsiooni langemist aasta lõpuks 28,6 protsendile.