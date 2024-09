Ligi: laenu võtmine annaks eelarvedefitsiidile ainult hoogu juurde

Ligi ütles, et kuigi valitsus on saanud ettevõtjatelt erinevaid kirju, siis kõige kummalisem kiri tuli esmaspäeval.

Suurte ettevõtete omanikud ja juhid koostasid peaministrile ja rahandusministrile kirja, kus teevad ettepaneku loobuda Eesti konkurentsivõimele ohtlikust sisendite, nagu kapital, varad, energia ja tööjõud lisamaksustamisest ning võtta kaitsekulude rahastamiseks laenu.

Ligi rääkis, miks ei ole mõistlik laenu võtta. "Me oleme läinud oma defitsiidiga üle igasuguse jätkusuutlikkuse piiri, see aina käriseb. Laenuvõimet meil oleks, me alles äsja ju emiteerisime võlakirju ja me kogu aeg võtame laenu, aga meie defitsiit käriseb. See on selline asi, et kui tulud ja kulud lähevad lahku, siis nad aina rohkem lähevad lahku, me peame sellele käe ette panema. Kui me ütleksime, et maksude asemel tuleb võtta laenu, siis me annaksime sellele ainult hoogu," kommenteeris Ligi.

"Kui keegi ütleb, et maksude asemel tuleb võtta laenu, siis järelikult ta ei ole pildil. Kõik muu on ebaoluline. Me oskame ise arvutada, milline ettevõtja kui palju mingil juhul maksaks," lisas ta.

Ligi oli kriitiline ka oma koalitsioonipartneri, siseministri ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhi Lauri Läänemetsa avalike kommentaaride suhtes.

Läänemets ütles ERR-ile, et on teinud ettepaneku muuta eelarvereegleid eelarvetasakaalu osas, et ühekordsed kaitseinvesteeringud ei läheks tasakaalu arvestamisse.

"Ei saa salata, et seda ettepanekut oleme ka teinud. Me võiks seda kaaluda. Siiamaani pole see ettepanek nii suurt üksmeelt leidnud. Aga me tegutseme selle nimel, et Euroopa reeglites toimuksid muudatused, et me saaksime need julgeolekukulud sealt eelarvetasakaalu loogikatest maha arvestada. Selleks peab läbirääkimisi pidama ja neid läbirääkimisi juba peetakse," lausus Läänemets.

Ligi sõnul sellist arutelu ei ole. "Ei, me ei ole seda ettepanekut arutanud. Ma arvan, et siseminister ei peaks nii palju rahandust kommenteerima. Seal on vead sees. Me ei ole seda arutanud. Eelarve reeglid on paigas ja nad on sellised nagu me oleme ise tahtnud, pigem lõdvad. Ja me tahame, et ka teised neid täidaksid," kommenteeris seda Ligi.