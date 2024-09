Ligi: mulle ei meeldi, et ettevõtjad saavad valida mittemaksmise

Kuigi ettevõtetele muude variantide asemel kasumimaksu kehtestamisel on riskid väikseimad, ei ole see õige, et kasumimaksuga saavad firmad mängida, ütles rahandusminister Jürgen Ligi (RE).

Jürgen Ligi rääkis "Esimeses stuudios", et ettevõtete maksustamisel oli vaja parim alternatiiv läbi vaielda ja sellepärast pakkus ta kasumimaksu kõrvale välja näiteks palgafondi maksustamise.

"Kui koalitsiooni läbirääkijad tõid mulle menüüks asjad, mida ma võib-olla esimeses järjekorras poleks tahtnud, siis oli vältimatu pakkuda ka muid variante, et kaalume teisi ka. Oli ka palju arutelusid ettevõtjatega, keda see enim puudutab. Lõpuks leidsime, et mujal on need riskid suuremad," rääkis rahandusminister.

Maksufestivaliks Ligi seda aga ei nimetaks. Ligi sõnul oleks saanud ka ilma maksusüsteemi muutmata.

"Meil pole maksufestivali. Suvel lepiti kokku põhimõtteliselt maksu struktuur ja oli vaja arutelu algatada ühe elemendi üle, et leida parim. See pole festival, see on tegelikult kurb lugu. Ma poleks seda teinud. Ma pole selle ülesande üle üldse uhke. Minu arust oleks võinud maksusüsteemi ära kaitsta ja lihtsalt määrasid muuta," ütles ta.

Ligi tõdes, et kasumimaks annab ettevõtetele võimaluse manipuleerida.

"Vabatahtlikkuse väljendit olen ma algusest peale kasutanud – mulle ei meeldi see moraal, et ettevõtjad saavad valida mittemaksmise. Ja olukorras, kus see on otseselt seotud julgeoleku lisakuludega, on see moraal veel halvem," ütles ta.

Ligi rõhutas, et kasumimaksuga riik ei premeeri ettevõtjaid, kes ausalt makse ei maksa, samal ajal kui teised maksavad.

"Aga see on õige kaalutlus, et sellised asjad, kus on kerge manipuleerida, on ebaõiglased teiste ettevõtete suhtes. See on üks põhjus, miks esimese asjana – mitte kaugelt ainsana – tuli minu huultelt see, et kui palgafondi maksustada, siis see on kõige lihtsamini tuvastatav. Seal on töötajad ikkagi registreeritud ja see on tuvastatav. Aga kasumiga saab mängida päris palju. Varaga saab ka mängida. Bilansiga saab ka mängida. Aga üks optilises mõttes ebameeldiv asi, millele tuldi kohe kallale, hakati kohe postitama hoogsalt, kuigi ettevõtja oleks selle maksnud, oli see palgafond," rääkis ta.

"Kõik need variandid löövad erinevaid segmente, firmasid, valdkondi erinevalt. Aga mõnel juhul on küll see, et need suure hädakisa tõstjad said endale nüüd halvema variandi selle hädakisaga, sest valitud variant toob riigile vähem raha, aga lööb ka neid tihti, kes arvasid, et neile tehakse muude variantidega liiga," lisas ta.

Ligi sõnul annab valitsus maksuametile kasumimaksu kontrollimiseks raha juurde. "Nemad on siiski osaliselt kärbetest kaitstud ja saavad selleks isegi lisaraha. Iseasi, kas need auditid ennast ära tasuvad selle kahe protsendi pärast, aga kavatseme sõnumi anda, et me ei lase ikkagi neid ohje käest," sõnas minister.

Ligi sõnul saaks ka kärpida rohkem, kuid ütles, et koalitsioonipartner Sotsiaaldemokraatlik Erakond on sellele vastu olnud.