Amazon lõpetab töötajatele kodukontorist töötamise võimaldamise

Amazon teatas, et alates uuest aastast peavad töötajad viiel päeva nädalas töötama kontoris, kirjutab The Guardian .

"Otsustasime, et naaseme kontorisse, nagu enne Covidi algust. Viimasele viiele aastale tagasi vaadates usume jätkuvalt, et kontoris koosolemise eelised on märkimisväärsed," ütles Amazoni tegevjuht Andy Jassy töötajatele saadetud teates.

"Viimased 15 kuud, mil oleme vähemalt kolm päeva nädalas kontoris tagasi olnud, on tugevdanud seda veendumust," ütles Jassy. Ta tõi uue nõude põhjusena välja parema koostöö ja meeskondadevahelise suhtluse.

Amazoni eelmine nõue oma töötajatele oli, et kolmel päeval nädalas peavad nad töötama kontoris.

"Enne pandeemiat polnud inimeste jaoks ette nähtud kaks päeva nädalas kaugtööd teha – see kehtib ka edaspidi," kirjutas Jassy.

Amazoni töötajad võivad memo kohaselt nõuda ka kergendavaid asjaolusid või erandeid.

Alates ajast, kui pandeemia tõttu pidid töötajad jääma kodukontorisse, on tööandjad ja töötajad omavahel tülitsenud selle üle, mitu päeva töönädalast tuleb kontoris veeta.

Eelmise aasta mais korraldasid Amazoni Seattle'i peakorteri töötajad meeleavalduse ettevõtte kliimapoliitika, koondamiste ja kontorisse naasmise nõude vastu.