Ettepanek: Ida-Viru ettevõtlustoetusi võiks suurendada ressursitasust

Õiglase ülemineku fondi suurinvesteeringute toetusmeetmes on 153 miljonit eurot. Enamik toetussummast on jagatud, viimased otsused tehakse selle aasta jooksul. Suurinvestoritest on tootmisele kõige lähemale jõudnud Narva rajatav magnetitehas, mille ehitus on lõpule jõudmas.

Lisaks magnetitehasele on toetuse saamine kindel veel 16 ettevõttele, 10 taotlust on otsustamisel. Samas on umbes kümmekond ettevõtet oma taotlustega hiljaks jäänud, kuid ukse taha poleks neid mõistlik jätta.

"Neid investeeringuid, mis täna joone alla jäi, on umbes 170 miljonit eurot, millest toetuste maht umbes 50 miljonit. Selles mõttes oleks väga tark vaadata otsa ressursitasudele, mis põlevkivisektorist suures osas riigi eelarvesse lähevad, ja eraldada 50 miljonit täiendavalt õiglase ülemineku fondi toetusmeetmesse, et tuua need 170 miljonit investeeringut (Ida-Virumaale)," lausus Ida-Viru investeeringute agentuuri juht Teet Kuusmik.

Valitsuse Ida-Viru esindaja Jaanus Purga lubab, et olulised investeeringud õiglase ülemineku rongist maja ei jää. Lisatoetusraha võib ka fondi seest leida, kuigi lihtne see ei ole.

"On võimalik ühest meetmest teise raha tõsta ümber, on võimalik tõsta siseriiklikult, on võimalik tõsta nii, et natuke räägitakse Euroopa Komisjoniga läbi. Pluss, osast taotlustest jääb natuke raha kindlasti protsessi käigus üle. Fondi sees on võimalusi ümber vaadata ja täiendavaid allikaid on ka võimalusi leida – millises mahus ja kuidas, ma täna ei tea, aga umbes kuu aja pärast on pilt klaar," ütles Purga.

Kuusmiku hinnangul peaks 50 lisamiljoni küsimus lahenema võimalikult kiiresti, muidu ei pruugi investeeringud Eestisse tulla.