Narvas avati Kanada ettevõtte magnetitehas

Majandus
Majandus

Narvas avati reedel 96 miljonit eurot maksma läinud Kanada ettevõtte Neo Performance Materials (NPM) magnetitehas, millega leevendatakse Euroopa majanduse sõltuvust Hiina toodangust.

Narva tööstuspargis asuvas NPM Narva tehases toodetakse magneteid, mida kasutatakse näiteks elektrisõidukites, tuulegeneraatorites ja meditsiiniseadmetes. Seni tehakse sellistest magnetitest 90 protsenti Hiinas, ehk Narva tehas vähendab Euroopa sõltuvust Hiinast.

"Tööstusinvesteeringud Eestisse, eriti kõrgtehnoloogilisse tootmisse, on väga olulised. Ja seesama Neo on ka Euroopa vaates ülioluline tootmine, sest kui me vaatame maailma laiemalt, siis tavaliselt sellised võimsused ja võimalused liiguvad Hiina suunas," kommenteeris peaminister Kristen Michal.

"Euroopa Liidu vaates on sellise tehase avamine väga oluline. See on tõestus sellest, et meie tööstuspoliitika on tagasi tulemas ja on tagasi tulemas ka äärealadel, nagu Narva," lisas Euroopa Komisjoni tööstuse ja siseturu peadirektori asetäitja Maive Rute.

Narva tööstuspargi eestvedajad loodavad, et suurettevõtte tulek julgustab ettevõtjad piirilinna hoogsamalt tehaseid rajama.

"Võib öelda, et nii suure tootmisüksuse rajamine Narva tööstusparki tähendabki tegelikult seda, et väga paljudel ettevõtetel, kes võib-olla väljastpoolt vaatavad, tekib geopoliitikat arvesse võttes julgus," ütles Ida-Viru Investeeringute Agentuuri juht Teet Kuusmik.

Praegu toodab tehas testpartiisid, andes tööd 100 inimesele. Lähiaastatel tahetakse töökohtade arvu suurendada 400-ni. Ettevõttel on ka laienemisplaanid, kuid need sõltuvad paljudest asjaoludest.

"Muidugi on mitmeid asju, mida me vaatame, kui mõtleme jätkuvale kasvule ja tootmise jätkamiseks vajalikule taristule. Üheks neist on energia, selle kättesaadavus ja seegi, kas energia on taastuv või mitte ja mis on energia hind - see kõik on kriitilise tähtsusega. Lisaks sellele on ka mitmed muud taristuga seotud küsimused. Oluline on avaliku ja erasektori partnerlus. Mina arvan, et paljuski saab valitsus toetada selliste võimaluste pakkumisel, mis võimaldaks meil
kiiremini edasi liikuda rohkemate tootmisvõimaluste puhul," rääkis NPM-i president ja tegevjuht Rahim Suleman.

NPM Narva tootmisjuhi Aivar Viruneni sõnul annab tehas loodetavasti hoogu ka Eesti tehnikateaduse arengule.

"Vajame inimesi, kes oleks lähedased nii teadusele kui ka tootmisele. Ja see ongi just see koht, kus teadlased saavad oma teadmisi rakendada tööstuses," sõnas Virunen.

96 miljonit eurot maksma läinud NPM Narva tehast toetati õiglase ülemineku fondist 14,5 miljoni euroga.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

