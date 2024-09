Metat ähvardab EL-is erakuulutuste manipuleerimise eest trahv

Euroopa Liidu regulaatorid väidavad, et Facebooki emaettevõte seob oma tasuta Marketplace'i teenused sotsiaalvõrgustikuga, et õõnestada konkurente, teatas ajaleht.

Bloki otsus võib tulla juba järgmisel kuul ja see oleks üks viimastest juurdlustest, mida juhib EL-i ametist lahkuv konkurentsijuht, Euroopa Komisjoni juhtiv asepresident Margrethe Vestager, öeldakse FT artiklis.

Euroopa Komisjon keeldus juhtumit kommenteerimast.

Ka Meta keeldus kommentaaridest, kuid viitas varasemale avaldusele, mis ütles: "Euroopa Komisjoni väited on alusetud. Jätkame koostööd reguleerivate asutustega, et näidata, et meie tooteuuendus on tarbijat ja konkurentsi soodustav."

Monopolivastane uurimine käivitati ettevõtte suhtes 2019. aastal pärast konkurentide süüdistusi, et Facebook kuritarvitas oma turgu valitsevat seisundit, pakkudes tasuta teenuseid, saades kasu peamiselt ettevõtetelt saadud andmetest, mida ta platvormil kogub.

2022. aasta detsembris esitas Euroopa Komisjon esialgsed järeldused, et Meta moonutab konkurentsi online-kuulutuste turul ning kasutab ettevõtetelt saadud andmeid tasuta, et seejärel kasutajatele reklaame müüa.

Meta saab otsuse siiski edasi kaevata. Kui tehnoloogiahiid aga süüdi mõistetakse, võidakse teda karistada kuni 10 protsendiga tema ülemaailmsest aastasest tulust, mis 2023. aastal ulatus peaaegu 135 miljardi dollarini. Turgu reguleerivad asutused määravad aga tavaliselt siiski palju väiksemaid karistusi.

Meta on väitnud, et Facebook Marketplace tegutseb tiheda konkurentsiga turul ega kasuta platvormil olevate rivaalide andmeid, et nendega konkureerida, ütlesid ettevõtte positsiooniga tuttavad inimesed.

Euroopa Komisjoni presidendi kohal ka uuel ametiajal jätkav Ursula von der Leyen valmistab oma meeskonda ette järgmise viieaastase tsükli alustamiseks EL-i täitevorganis, mis võib otsuse väljakuulutamist veelgi edasi lükata, ütlesid teemaga kursis olevad ametnikud.

Von der Leyen ütles teisipäeval, et hispaanlanna Teresa Ribera võtab Vestagerilt üle bloki monopolivastase juhi ametikoha.

Samas märkisid anonüümsust palunud ametniku FT-le, et Vestager, kes peaks lahkuma novembri alguseks, soovis Meta-vastase uurimise lõpule viia enne, kui ta lõpetab oma kümneaastase tegevuse monopolivastase võitluse valdkonnas.

Aja jooksul, kui ta on vastutanud Euroopa Liidu konkurentsipoliitika eest, on Vestager korduvalt võtnud sihikule maailma suurimad tehnoloogiaettevõtted, astudes kõige karmimaid samme tehnoloogiahiiglaste nagu Apple, Google ja Microsoft vastu.

Euroopa Komisjon võitis Google'i vastu algatatud monopolidevastase kohtuasja nädal tagasi pärast seda, kui Euroopa Kohus otsustas, et otsingumootor on kuritarvitanud oma turujõudu, paigutades oma müügiteenused rivaalide ette, võttes sellega endale ebaseadusliku ja ebaõiglase eelise. Google'i emafirmat Alphabet karistati 2,4 miljardi euro suuruse trahviga.

Samal päeval otsustas EL-i kõrgeim kohus, et Apple peab tasuma Iirimaale 13 miljardi euro mahus maksmata makse, tühistades sellega varasema otsuse. Neid kahte otsust peeti Vestageri võiduks.

2016. aastal käivitatud Facebook Marketplace on populaarne platvorm kasutatud kaupade, eriti kodukaupade nagu näiteks mööbli ostmiseks ja müümiseks. Viimastel aastatel on aga konkurentidena esile kerkinud uued tulijad spetsialiseeritud turgudel, nagu näiteks moekaubad.

Ka teised majanduspiirkonnad püüavad suuri tehnoloogiaettevõtteid ohjeldada ja on esitanud Meta vastu kohtuasju. Ühendkuningriigi konkurentsi- ja turuamet lõpetas sarnase uurimise eelmisel aastal pärast seda, kui Meta lubas piirata teistelt ettevõtetelt kogutud andmete kasutamist.