The Times: Putini otsustes on tähtis roll šamaanidel

Venemaa liidri Vladimir Putini otsuseid ja tegevust mõjutavad šamanism ja ebausk, kirjutas väljaanne The Times. Üheks põhjuseks, miks Putin hiljuti Mongoolias käis, võis olla ka see, et ta soovis kohtuda seal piirkonnas tegutsevate šamaanidega, väitis leht.

"Mongooliat ja (selle naabruses Venemaal asuvat) Tõvat peetakse maailma võimsaimate šamaanide koduks," vahendas The Times Vene opositsioonilise ajakirjaniku Mihhail Zõgari artiklit Saksa väljaandes Der Spiegel. "Vladimir Putin on juba ammu tuntud oma erilise suhtumise poolest müstikasse. Ja ilmselt ühendab ta huvi õigeusu müstika vastu paganlike traditsioonidega," kirjutas Zõgar.

Zõgar ütles ka, et Putin küsis arvatavasti nõu mitmelt müstikult, enne kui alustas täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aasta veebruaris. "Kõik nad kinnitasid talle sõjalist võitu," kirjutas ta. Pärast sõja algust Venemaalt lahkunud Zõgar on paljude Kremli poliitikat käsitlevate raamatute autor.

Šamanism põhineb usul, et mõned inimesed suudavad suhelda vaimumaailmaga. See on populaarne nii Siberi põlisrahvaste seas kui ka Mongoolias. Putin on teinud Tõvasse arvukalt reise koos endise kaitseministri Sergei Šoiguga, kelle isa on tõvalane ja kes on seal üles kasvanud. "See oli Šoigu, kes viis Vladimir Putini esmakordselt šamaanidega kokku," kirjutas Zõgar.

Tema sõnul hakkasid pärast Putini reisi Mongooliasse liikuma Moskvas kuulujutud, et Venemaa juht oli taotlenud šamaanide õnnistust tuumarelva kasutamiseks, kuna kartis vastasel juhul "vaimude vihastamist". Zõgari enda allikad seda siiski ei kinnitanud, rõhutas ta.

Poliitikanalüütik ja endine Kremli kõnekirjutaja Abbas Galljamov, kes on nüüd Putini kriitik, ütles, et on oma allikatelt saanud sarnast teavet.

Vladimir Putin ja Venemaa tollane kaitseminister Sergei Šoigu 2021. aastal Tõvas matkamas. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com

"Lisaks tuumarelvade ehk jumalate relvade kasutamisele õnnistuse saamisele huvitas Putinit ka küsimus enda pikaealisuse ja reinkarnatsiooni kohta," kirjutas Galljamov Telegramis. "Ta oli kohtumiste ja läbiviidud rituaalidega väga rahul."

Ei Zõgar ega Galljamov ei nimetanud šamaane, kellega Putin arvatavasti rääkis. Eelmisel aastal teatas aga Vene riigimeedia, et Venemaa peašamaanina tuntud Kara-ool Dopšun-ool palus "päikest, kuud ja tähti", et need kaitseks Kremli vägesid Ukrainas.

Galljamovi sõnul korraldas Putini kohtumised šamaanidega Mihhail Kovaltšuk, Putini lähedane liitlane, kes olevat andnud Vene teadlastele korralduse kiiresti välja töötada vananemisvastased vahendid. Kovaltšuk on Venemaa Kurtšatovi tuumauuringute instituudi juht ja Venemaa Teaduste Akadeemia juhtiv liige. Kremli allikas kirjeldas teda hiljuti kui "igavese elu hulluks".

Mure Putini vaimse tervise pärast

Sellised kommentaarid tõstavad taas päevakorda mure Vene diktaatori meeleseisundi üle pärast rohkem kui kaks ja pool aastat tagasi alanud täiemahulist sõda Ukrainas, märkis The Times. Kuigi Putin, kes on endine KGB ohvitser, osaleb aktiivselt õigeusu teenistustel, on olemas palju viiteid selle kohta, et tema isiklik veendumuste süsteem sisaldab ka paganluse ja okultismi elemente.

2019. aastal arreteeriti end šamaan-sõdalaseks nimetanud Aleksandr Gabõšev, kes üritas oma Jakutskis asuvast kodust kõndida 8000 kilomeetri kaugusele Moskva Kremlisse. Gabõševi sõnul oli tema eesmärk "deemon Putin välja ajada". Relvastatud Vene julgeolekuametnikud võtsid ta kinni varahommikuses haarangus tema laagrile pärast peaaegu 3200 kilomeetri läbimist. Gabõšev on alates 2021. aastast suletud hästivalvatud psühhiaatriahaiglasse, kuigi arstid on öelnud, et ta ei kujuta endast ohtu ei endale ega kellelegi teisele.

"Olen täiesti veendunud, et õiguskaitse- ja julgeolekuasutuste mõjukad tegelased kardavad kõiki neid mitte täiesti mõistetavaid ja irratsionaalseid šamanistlike rituaalidega seotud ohte," ütles Gabõševi kaitsnud inimõiguste advokaat Aleksandr Prjanišnikov.

"Ilmselt on arusaam, et kui šamaani hoitakse oma maalt eemal – ja Aleksandr on suletud vaimuhaiglasse oma kodupiirkonnast kaugele –, siis ta kaotab oma võimu. Näib, et peamine põhjus, miks võimud talle survet ei leevenda, on hirm riituste ja rituaalide ees," rääkis ta opositsioonilehele Novaja Gazeta.

Venemaa tugev suhe okultismi ja paranormaalsusega ulatub juba tsaariaega - selle perioodi üks kõige tuntumaid juhtumeid on Grigori Rasputini mõju tsaar Nikolai II perekonnale. Ka nõukogude ajal, 1980. aastate lõpus edastas riigitelevisioon Kremli heakskiidetud selgeltnägijate "tervendamisseansse", kes väitsid, et suudavad ravida kõike alates vähist kuni südamehaigusteni. 2010. aastal oli Venemaal hinnanguliselt rohkem maage või usuravitsejaid kui arste.

Ebausuga seostatakse ka Putini kurikuulsat vastumeelsust öelda välja vangistatud opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi nime. Putin ja Kremli ametnikud kasutasid üle kümne aasta järjest aina absurdsemaid ümberütlemisi, nagu "kodanik, kellest te rääkisite" ja "see isik". Alles siis, kui Venemaa kaug-põhjas paiknevas vanglas hoitud Navalnõi veebruaris suri, hakkas Putin avalikult oma ürgvaenlase nime välja ütlema.

"[Putin] kartis Navalnõit vaimselt, mis oli mingil tasemel irratsionaalne," ütles Navalnõi üks lähimaid abisid Leonid Volkov. "[Putini poliitika] teda mitte kunagi nimepidi kutsuda oli nagu paganlik uskumuste süsteem."

Vaatamata kõrgetasemelisele tervishoiule, arvatakse, et Putin võtab regulaarselt vanne Siberi punahirvede mahalõigatud sarvedest saadud verest valmistatud ekstraktis. Usutakse, et ekstraktil on noorendav toime ja see võib teha imesid meeste potentsi parandamiseks. Opositsioonilise veebisaidi Projekt raporti kohaselt tutvustas Putinile seda praktikat Šoigu.

Pikka aega on räägitud, et Venemaa ametnikud kasutavad ennustajaid, astrolooge ja selgeltnägijaid. "Kui on käimas suured rahvusvahelised kõnelused, toob Venemaa alati kaasa selgeltnägija või nõia, et asju mõjutada," väitis Moskvas tegutseva maagiliste riituste keskuse omanik Marina. "Venemaa juhid on alati kasutanud maage. See on meie riigi suur saladus," tõdes ta.