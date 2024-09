Harri Tiido: Kremli mure vananemise pärast

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all, kuidas Venemaal vananemise vastu rohtu otsitakse. Kui Putin ja muud taadid Kremlis mingeid preparaate neelavad, võib see isegi kasulik olla, sest kontrollimata ravimite kasutamisel võib ju olla igasuguseid kõrvalmõjusid, märgib Tiido.

Oleme taustajuttudes rääkinud biopoliitikast Venemaal. Seekord ühest sellega justkui seotud teemast. Kremli võimuladvik hakkab tasapisi üha enam meenutama omaaegset NLKP keskkomitee poliitbürood, seda siis vanuselises pildis. Samal ajal on aga teada, et autokraatlikud liidrid püüavad mitte ainult surmani võimul püsida, vaid ka oma lõpuhetke kuidagi võimalikult kaugele nihutada.

Vladimir Putin ise on 72 ja kuulu järgi juba pikemat aega olnud huvitunud eluea pikendamisest, nii igaks juhuks. Senisele meditsiinile ta väga enam ei looda, vaid igatseb midagi uut ja teda põlistavat. Eks see ole ju ajaloost tuntud nähtus, mitmesugused imearstid ja nende imerohud on ikka pälvinud huvi valitsejate ringkondades.

Tänavuse aasta algul kuulutaski Putin, et vaja oleks ühte uut riiklikku ja rahvuslikku projekti, mis oleks suunatud tervise tagamisele. Kõlab hästi, nagu ka Kremli taati enim huvitav alalõik: võitlus vananemisega. Ametlikult kuulutas projekti 16. mail välja peaministri asetäitja Tatjana Golikova. Käivituma peaks see tuleva aasta alguses. Tegelikult on Venes praegu 14 erinevat üleriigilist projekti, nüüd lihtsalt lisandus veel üks, kuid kuulu järgi eelisrahastusega.

Kui uut kava tutvustati, märgiti prioriteetsetena rakkude vananemist ennetavaid tehnoloogiaid, neurotehnoloogiat ja muid suundi pikaealisuse tagamiseks. Üks programm kannab nime "Tuleviku biomeditsiinilised tehnoloogiad aktiivseks pikaealisuseks ja tervislikuks vananemiseks".

Iseenesest ju hea, et vananeva elanikkonna eest hoolitsetakse, ütlen ma oma penskarivanusest lähtuvalt. Ja Vene farmakoloogiafirmad saavad kindlasti täiendava rahasüsti, mis võib ju samuti kasulik olla, kui see raha ka tegelikult uurimistöösse peaks jõudma.

Venemaal on ehk väike probleem sellega, et üldiselt pidavat vanadusest tulenevad tõved ja vaegused välja lööma pärast 65. eluaastat. Meeste keskmine eluiga on aga sealkandis 68 ja naistel 78 aastat. Ehk siis statistiliselt mehed ei jõuagi kuigivõrd vananemise probleemidega kokku puutuda, enne kui nad siitilmast lahkuvad.

Kuid ega see teema olegi esmajärjekorras rahvale mõeldud, mure on ikka pealike klannis. Seetõttu läks tänavu suvel selles valdkonnas sagimiseks. Tervishoiuministeerium saatis kõigile Vene teaduslikele ja uurimiskeskustele karmi kirja, milles nõuti koheselt andmeid.

Teadlased pidid kiirelt raporteerima kõigist töödest, mis puudutavad rakkude vananemise aeglustamiseks mõeldud uuringuid ja nende tulemusi. Konkreetsemalt olid märgitud teemad, nagu sarkopeenia ehk lihasmassi ja jõu vähenemine vanusega. Siis vanurite asteenia ehk suurenenud väsimus ning kehalise ja vaimse seisundi halvenemine tulenevalt vanusest. Ja osteoporoos ehk luude hõrenemine vanusega.

Veel nõuti andmeid uute neurotehnoloogiate kohta, mis on seotud kognitiivsete ja sensoorsete häirete ennetamisega ning teavet uutest meetoditest immuunsüsteemi tugevdamiseks vananemisel. Pisut teisest vallast oli nõue uute meetodite edastamiseks bioprintimise tehnoloogia vallas.

Nende valdkondadega kursis inimeste sõnul olla üks programmi tagant tõukaja Putini lähedase tegelase Juri Kovaltšuki vend Mihhail, kes on tuntud oma utoopiliste ideede poolest. Ta räägib nii igavesest elust kui niinimetatud vene genoomist. Selle viimase väljauurimiseks on föderaalprogramm, millesse on kaasatud ka Putini vanem tütar Maria Vorontsova.

Erilise vene genoomi väljatöötamine olla Kovaltšuki sõnul vajalik muuhulgas selleks, et vastu seista salakavalate anglosakside poolt sellise biorelva kasutamisele, mis mõjuvat ainult venelastele. Meenutagem ka Kovaltšuki esinemise föderatsiooninõukogus, kus ta hirmutas senaatoreid ühe USA-s loodud "teenistujate alaliigi" eest. Nood olla piiratud eneseteadvusega olendid, keda paljundatakse võimude poolt ja toidetakse odava söödaga geneetiliselt modifitseeritud organismidest. Kõlab jaburalt, kuid Putin pidavat neid teooriaid uskuma.

"Vene genoomi projekti puhul valiti sihtrühmaks seda rahastava Rosnefti töötajad ja nende pered, samuti umbes 30 000 patsienti Vene teaduskeskustes."

Teine tegelane, kellega eluea pikendamise jutte seostatakse, on akadeemik Skrjabin, kellele meeldis meedias igavesest elust targutada. Seni olla vanadusasteenia raviks proovitud nootroopseid preparaate, mis peaksid muidu parandama tähelepanu ja keskendumist, samuti homöopaatilisi ravimeid, mille mõju ei olnud küll tõestatud. Kelle peal neid prooviti, ei ole teada. Kuid näiteks vene genoomi projekti puhul valiti sihtrühmaks seda rahastava Rosnefti töötajad ja nende pered, samuti umbes 30 000 patsienti Vene teaduskeskustes.

On veel üks tegelane, kellele Putin eluea pikendamise vallas lootis. See on Peterburi bioregulatsiooni ja gerontoloogia instituudi professor Vladimir Havinson. Too olevat enese sõnul lahendamas saladust, kuidas inimene võiks elada 110- või 120-aastaseks. Selleks kasutavat ta vananemise aeglustamist.

Havinson olevat omal ajal tegelenud ka Leonid Brežnevi, Juri Andropovi ja Boriss Jeltsini eluea pikendamisega, kuid nood olla olnud tema sõnul juba liiga vanad, et kaua elada. Lisaks töötas ta välja peptiidide kokteili, mis olevat vananemist pidurdav ja raviv. Seda kokteili antud muide Putini armukesele Alina Kabajevale ja teistele tippsportlastele tulemuste parandamiseks. Aastal 2017 olevat Havinson pakkunud oma teeneid ka Donald Trumpile, kuna too olnud tugevas stressis ja kannatanud energiapuuduse all.

Vene tervishoiuministeerium on andnud välja loa 13 Havinsoni loodud immuunsust mõjutava ravimi kasutamiseks ja patente olla tal registreeritud mitmel pool maailmas. Professori jutte pealt saja-aastase eluea tagamisest kahjustas pisut tõik, et ta suri tänavu jaanuaris 77 aasta vanuses. Aga võib-olla ta ise ei kasutanud oma preparaate, mine tea.

Igal juhul on sellel kohati jabural lool oma helge pool. Nimelt, nagu öeldud, suure raha suunamine teadustegevusse, mis on kasulik, ja lisaks jääb see raha kasutamata sõja jätkamisel. Teiseks, kui Putin ja muud taadid Kremlis mingeid Metuusala iga lubavaid preparaate neelavad, võib see samuti kasulik olla. Kontrollimata ja pikki katseid läbimata ravimite kasutamisel võib ju olla erinevaid kõrvalmõjusid, mis võivad eluiga hoopis lühendada. Nii et head isu Kremli taatidele...

