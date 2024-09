Uuring: sotsiaalmeedia firmad koguvad tohutult kasutajate isiklikke andmeid

Komisjon süüdistab Metat, Google'it, Tiktoki ja teisi ettevõtteid kasutajate andmete jagamises kolmandate osapooltega.

Komisjon vaatles Facebooki, Whatsappi, Youtube'i, Discordi, Redditi, Amazoni, Snapchati, Tiktoki ja X-i andmete kogumise tavasid ajavahemikus jaanuarist 2019 kuni 31. detsembrini 2020.

Enamus ettevõtteid paneb rõhku andmete kogumisele, sellele kuidas inimesed nende platvormidega suhtlevad. Platvormid koguvad kasutajate isikuandmeid ja kasutavad neid, et teha kindlaks, millist sisu ja reklaame kasutajad oma voogudes näevad.

FTC andmed kinnitavad teateid nende ettevõtete jälgimistavade ulatuse kohta. Komisjon heidab ettevõtetele ette kasutajate ulatuslikku jälgimist.

Komisjon soovitab USA kongressil dokumenteeritud andmete põhjal vastu võtta föderaalsed privaatsusregulatsioonid. Eelkõige kutsub komisjon seadusandjaid tunnistama, et paljude tehnoloogiaettevõtete ärimudelid ei soodusta tõhusat eneseregulatsiooni või kasutajaandmete kaitset.

"Selle teadvustamine on oluline nii jõustajatele kui ka poliitikakujundajatele, sest kõik jõupingutused piirata või reguleerida seda, kuidas need ettevõtted inimeste isikuandmeid koguvad, lähevad vastuollu nende peamiste äristiimulitega," ütles FTC esimees Lina Khan avalduses. "Andmete kogumist piiravate tõhusate eeskirjade või abinõude koostamiseks peavad poliitikakujundajad tagama, et seaduse rikkumine ei oleks tulusam kui selle järgimine."

FTC kutsub aruandes mainitud ettevõtteid üles investeerima andmete säilitamise ja jagamise piiramisse, sihitud reklaamide piiramisse ja teismeliste kaitse tugevdamisse.

Komisjon rõhutab, et tarbijal on vähe kontrolli selle üle, kuidas need ettevõtted tema isikuandmeid kasutavad ja jagavad. Enamik ettevõtteid kogus või järeldas kasutajate kohta demograafilist teavet, nagu vanus, sugu ja keel. Mõned kogusid teavet leibkonna sissetulekute, hariduse ning perekonnaseisu kohta.

Kui isegi seda tüüpi isikuandmeid otseselt ei kogutud, võisid mõned ettevõtted analüüsida kasutajate käitumist platvormil, et järeldada nende isikliku elu üksikasju ilma nende teadmata. Näiteks kui mõne ettevõtte kasutajate huvikategooriate hulka kuulub "laps ja emadus", siis paljastab see vanemliku staatuse, või "noorpaar" ja "abielutoetus", mis paljastab perekonnaseisu.

Ettevõtted kasutasid seda teavet, et kohandada, millist sisu inimesed näevad. Mõnel juhul jagati seda demograafilist teavet kolmandate osapooltega, et kasutajaid reklaamidega sihtida.

FTC leidis, et andmete kogumisest loobumine ei ole lihtne. Peaaegu kõik ettevõtted ütlesid, et edastasid isikuandmeid automatiseeritud süsteemidesse – enamasti sisu ja reklaamide teenindamiseks.

Mitmed ettevõtted ütlevad, et on võimatu koostada täielikku nimekirja sellest, kellega nad kasutajate andmeid jagavad. Kui ettevõtetel paluti loetleda, milliste reklaamijate, andmemaaklerite või muude üksustega nad tarbijaandmeid jagasid, ei esitanud ükski üheksast ettevõttest FTC-le täielikku nimekirja.

FTC leidis ka, et vaatamata tõenditele, et lapsed ja teismelised kasutavad paljusid neist platvormidest, teatasid mitmed tehnoloogiaettevõtted, et kuna nende platvormid ei ole lastele suunatud, ei kasuta nad alla 13-aastaste laste jaoks kohaldatud andmete jagamise tavasid.

Aruande kohaselt ei teatanud ükski ettevõtetest andmete jagamise tavadest, mis käsitleksid 13–17-aastaste noorte kohta kogutud teavet.

FTC nimetas ettevõtete andmete kogumise tavasid puudulikuks, leides, et mõned ettevõtted ei kustutanud teavet, kui kasutajad seda nõudsid. "Isegi need ettevõtted, kes tegelikult andmeid kustutasid, kustutaksid ainult osa andmeid, mitte kõiki," seisab aruandes.

"See on kõige elementaarsem nõue," ütles privaatsusõigustega tegeleva organisatsiooni Electronic Frontier Foundationi advokaat Mario Trujillo. "Asjaolu, et mõned ei teinud seda, kuigi osariigi privaatsusseadused seda nõuavad, tõestab, et vaja on tugevamat jõustamist, eriti tarbijate endi poolt."

Mõned ettevõtted on aruande vaidlustanud. Discord ütles oma avalduses, et FTC aruanne oli oluline samm, kuid koondas "väga erinevad mudelid ühte ämbrisse".

"Discordi ärimudel on väga erinev – oleme reaalajas suhtlusplatvorm, millel on tugev kasutaja privaatsuskontroll. Samuti puudub lõputu kerimise jaoks mõeldud voog. Uuringu ajal ei pakkunud Discord ametlikku digitaalreklaami teenust," ütles Discordi USA ja Kanada avaliku poliitika juht Kate Sheerin.

Google'i pressiesindaja ütles, et ettevõttel on selle valdkonna rangeim privaatsuspoliitika. "Me ei müü kunagi inimeste isikuandmeid ega kasuta reklaamide esitamiseks tundlikku teavet. Me keelame reklaamide isikupärastamise alla 18-aastastele kasutajatele ja me ei isikupärasta reklaame kellelegi, kes vaatab Youtube'is lastele mõeldud sisu," ütles Google'i pressiesindaja José Castañeda.

Kui aga ettevõtted vaidlustavad FTC aruande, on neil kohustus esitada tõendeid, ütles Washingtonis asuv avalike huvide uurimisorganisatsioon Electronic Privacy Information Center (Epic).

"Töötasin ettevõtete privaatsusnõuetega ja ütleme nii, et ma ei usu absoluutselt mitte millessegi, kui pole dokumente, mis kinnitaksid väiteid," ütles Epicu globaalne privaatsusnõustaja Calli Schroeder. "Ma nõustun FTC järeldusega, et eneseregulatsioon on ebaõnnestumine. Ettevõtted on korduvalt näidanud, et nende prioriteediks on kasum ning nad võtavad tarbijakaitse ja privaatsusega seotud küsimusi tõsiselt ainult siis, kui nende tegematajätmine mõjutab seda kasumit."