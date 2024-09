Jõhvi kooliolümpiamängudelt koguti häid emotsioone

Jõhvis põhikoolis viiendat korda toimunud kooliolümpial prooviti jõudu erinevatel aladel, sealhulgas koolikotiviskes.

"Koolikoti sees on meil ühed vanad õpikud ja koolikotis on selline lubatud raskus, mis terviseameti poolt on kehtestatud, väiksemad viskavad kolmekilost ning suuremad juba nelja ja poole kilost kotti," rääkis Jõhvi põhikooli huvijuht Liivi Jõemets.

Üks kooliolümpiamängude eesmärke on meeskonnatundest heade emotsioonide saamine.



"Selles asjas on hästi palju emotsiooni ja nagu me riigis märkame, siis head emotsiooni on meil väga vähe. Hakkame kasvõi riigikogust pihta, kus on kahjuks vaid negatiivne emotsioon viimasel ajal. Meie õpetame lastele head emotsiooni.

Kui nad oma võistkonnaga midagi saavutavad, siis nad rõkkavad rõõmust. Kui nad ei võida, siis nad tunnetavad meeskonnatunnet, et järgmisel korral saab paremini: võtame päeva kokku ja räägime, kuidas meil läks.

Tuntakse, kuidas on vaja õpetajatele kaasa elada, sest seda õpetajad ju väga vajavad. Sest selliseid hetki, kus keegi hüüab õpetajatele: "Hurraa, pange-pange, õpsid, äge!", on ju koolielus üsna vähe," ütles Jõhvi põhikooli arendusjuht Jaak Saar.

"Mulle väga meeldib see üritus, sest kõik hoiavad kokku ja kedagi pole välja jäetud ning kõigile elatakse kaasa ning see annab väga palju head emotsiooni," lisas 8. klassi õpilane Katarina Indus.



Jõhvi põhikooli olümpiamängud toimusid esmaspäevast reedeni.