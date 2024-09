TSMC ja Samsung kaaluvad kiibitehaste rajamist Lähis-Itta

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et TSMC ja Samsung pöörasid pilgu Araabia Ühendemiraatide (AÜE) poole ning võivad piirkonda rajada suured kiibitehased.

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et Taiwani kiibifirma TSMC juhid käisid hiljuti AÜE-s. Kõne all oli suure tehase rajamine, mis oleks sama suur, kui ettevõtte kõige kaasaegsemad rajatised Taiwanis, vahendas The Wall Street Journal.

Allikate teatel tunneb piirkonna vastu huvi ka Lõuna-Korea firma Samsung. Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et ka Samsungi juhid käisid AÜE-s ning arutasid kiibitehase rajamist piirkonda.

Arutelud on alles algusjärgus, kuid esialgsete tingimuste kohaselt rahastaks neid projekte AÜE. Keskset rolli mängiks Abu Dhabi investeerimisfirma Mubadala, mis tahab arendada kodumaist tehnoloogiatööstust.

Arutelud TSMC ja Samsungiga näitavad, et AÜE ambitsioonid tehnoloogiasektoris kasvavad. Samuti otsitakse globaalseid võimalusi kiipide tootmise laiendamise rahastamiseks, et rahuldada nii tehisintellekti arengust tingitud nõudlust.

Tehaste rajamise kulud on aga viimastel aastatel järsult tõusnud, üks kaasaegne tipptasemel kiibitehas võib maksta ligi 20 miljardit dollarit.

AÜE on samas naftakartelli OPEC liige, Mubadala investeeringute portfell küündib umbes 300 miljardi dollarini. Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid siiski, et endiselt on veel olemas olulisi poliitilisi ja tehnilisi takistusi. Kiipide tootmine nõuab näiteks suurtes kogustes puhast vett, AÜE-s pole ka piisavalt kvalifitseeritud tööjõudu.

Samsung ja TSMC peavad ka arutelusid USA võimudega. Washington muretseb, et AÜE-s toodetud kaasaegsed kiibid võivad jõuda Hiinasse.

Washington suurendab samas jõupingutusi, et piirata Pekingi ligipääsu tipptehnoloogiale ning USA piirab ka kiipide eksporti Hiinasse.