Trump ähvardas John Deere'i suurte tollidega, kui see tootmise Mehhikosse kolib

USA vabariiklaste presidendikandidaat Donald Trump ütles esmaspäeval, et kehtestab masinatootja John Deere'i impordile 200-protsendise tollitariifi, kui ettevõte viib oma tootmise vastavalt avaldatud plaanile Mehhikosse. Trumpi kommentaarid langetasid põllumajandustehnikat tootva ettevõtte aktsia hinda.

"Nad arvavad, et muudavad toote Mehhikos odavamaks ja müüvad selle sama hinnaga kui varem ning teenivad palju raha, vabanedes meie tööjõust ja töökohtadest," ütles Trump. "Kui nad seda teevad, siis kehtestame 200-protsendise tariifi kõigele, mida nad tahavad USA-sse tagasi müüa."

Selle aasta alguses teatas John Deere, et koondab sadu töötajaid USA Kesk-Läänes ja suurendab oma tootmisvõimsust Mehhikos, mis ärritas töötajaid ja piirkonna poliitikuid.

Illinoisis asuv ettevõte teatas juunis, et viib mõnede väikeste ja keskmise suurusega ehituslaadurite mudelite tootmise Iowast üle oma tehasesse Mehhikos Juba 2022. aastal otsustas ettevõte kolida suurte põllumajandustraktorite kabiinide tootmise Iowast Mehhikosse. See üleviimine on kavas lõpetada sel aastal.

John Deere'i juhid ütlesid, et sammude eesmärk on vabastada USA tootmispind ja töötajad teiste mudelite tootmiseks. Ettevõte teatas, et hakkab Iowas oma uut 9RX traktorite sarja kokku panema samades hoonetes, kus varem oli kabiiniliin.

"Me ei vii tegelikult suurt osa oma tootmistegevusest Mehhikosse," teatas ettevõte. "Oleme jätkuvalt täielikult pühendunud tootmisele USA-s."

Deere teatas ka, et on oma USA-s asuvatesse tehastesse viimase nelja aasta jooksul investeerinud üle 2,5 miljardi dollari. USA on John Deere'i suurim turg.

Trump on muutnud ulatuslike tollitariifide kehtestamise oma majandusplaani keskseks elemendiks, kui ta peaks 5. novembri valimistel võitma demokraatide kandidaati, asepresident Kamala Harrist.

Ta on sageli öelnud, et paneks autotootjatele, kes viivad oma tootmise Mehhikosse, 200-protsendise tariifi, kuid see näib olevat esimene kord, kui ta laiendab seda hoiatust ka põllumajandusseadmete ettevõttele.

John Deere'i aktsia langes esmaspäeval enam kui 1,5 protsenti. Ettevõtte esindaja kommentaaripalvele ei vastanud.

Trumpi strateegia eesmärk on kaitsta USA töökohti välismaise konkurentsi eest, kuid majandusteadlased hoiatavad, et tema meetmed suurendavad inflatsiooni.

USA majandussidemed Mehhikoga on Trumpi juba pikka aega häirinud, kuid viimane ähvardus näib olevat tema tariifiretoorika eskalatsioon. Ta on juba lubanud kehtestada Hiinale kuni 60-protsendised ja teistele riikidele 10-20 protsendi suurused tariifid.

Trump ega tema abid pole siiski selgitanud, kuidas see otsus mõjutaks USA-Mehhiko-Kanada vabakaubanduslepingut, mille Trump oma esimesel ametiajal läbi rääkis. Mehhiko võimud lükkasid tagasi Trumpi 2018. aasta otsuse kehtestada riigist pärit alumiiniumile ja terasele tollimaksud, nõudes tollimaksude tühistamist tingimusena, et Mehhiko saaks vabakaubanduslepingut uuendada.

USA seadustes on mitmeid võimalusi, kuidas president saab tariifide kehtestamist mõjutada, kuid on ebaselge, kuidas saaks neid kasutada ühe konkreetse ettevõtte vastu.

Nii Trump kui ka president Joe Biden on kehtestanud tariife materjalidele, mida peetakse riikliku julgeoleku jaoks kriitiliseks. Selle aasta alguses teatas Bideni administratsioon tariifidest Mehhiko impordile, mis sisaldab terast või alumiiniumi Hiinast, riigist, mis USA kaubandusametnike väitel subsideerib ebaõiglaselt oma tooteid.

John Deere'ile esitatud ähvardus on sarnane sellele, mille Trump esitas 2016. aastal presidendikandidaadina ettevõtte Carrier vastu, mis oli teatanud, et kolib ahjude tootmise Indianapolisest Mehhikosse. Lõpuks nõustus ettevõte riiklike maksusoodustuste eest tehase avatuks jätma.