Trump: USA võib Iraani hävitada, kui on sunnitud sõda jätkama

USA president Donald Trump süüdistas Teherani relvarahu rikkumises ja ütles, et Iraan võidakse täielikult hävitada, kui Ühendriigid on sunnitud sõda jätkama.

Ähvardus järgnes USA vägede teatele, et nad andsid laupäeval löögi mitme Iraani sihtmärgi pihta vastuseks korduvatele rünnakutele laevaliikluse vastu elutähtsas Hormuzi väinas.

"USA lennukid andsid äsja löögi Iraani raketi- ja droonihoidlate ning rannikuradarite pihta, sest (Iraan) rikkus TAAS relvarahulepingut!" kirjutas Trump sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

Oma postituses ütles Trump, et USA võib jõuda punkti, kus ta peab oma eesmärgid Iraanis saavutama sõjaliste vahenditega. Kui see peaks juhtuma, ei oleks Trumpi sõnul seejärel Iraani enam olemas.

Iraani revolutsioonikaart aga omakorda teatas pühapäeval, et andis kättemaksuks USA rünnakute eest droonide ja ballistiliste rakettidega lööke selle baasidele Kuveidis ja Bahreinis.

Kokkupõrked on põhjustanud uusi pingeid läbirääkimisprotsessis, mille eesmärk on lõpetada veebruari lõpus USA ja Iisraeli alustatud sõda.

Samuti tõid need esile ohud, mis varitsevad jätkuvalt üht maailma tähtsaimat nafta ja muude kaupade transpordikoridori.

USA keskväejuhatus teatas, et laupäevased löögid olid vastuseks Iraani droonirünnakule Panama lipu all sõitva naftatankeri "Kiku" vastu, mis vedas umbes kaks miljonit barrelit toornaftat.

Trump tekitas kevadel pahameelt, kui ähvardas hävitada kogu Iraani tsivilisatsiooni.