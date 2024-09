Jaak Roosaare sai Planet 42 laenude vahendamise eest neli protsenti tasu

"Mina sain kaks protsenti tasu sündikaatide moodustamise eest. Me räägime mitmest tuhandest lepingust ja nende haldamisest kokku nelja aasta jooksul. Sündikeerinud ettevõtetesse jäi mul kinni veel umbes teine kaks protsenti teenitud marginaalide arvelt," rääkis Roosaare pika monoloogina avaldatud jutus ajalehele.

"Mul oli umbes 600 ettevõtet, kes olid Planet 42 jaoks laenu andnud. Vorm oli selline, et oli OÜ, mis kuulus mulle ja mina olin juhatuses. See OÜ laenas raha eri investoritelt klausliga, et laenab raha edasi Planet 42-le. Nad kõik olid sellega teadlikult nõus, investeerisid oma ettevõtete kaudu, mitte eraisikutena. Võiks loota, et nad teadvustasid oma riske," ütles Roosaare oma ärimudelit selgitades.

"Ja nüüd saatis Planet42 kirja, et nad enam ei maksa intresse."

Roosaare tunnistas, et vaatamata teiste inimeste säästude vahendamisega seotud vastutusele ei olnud ta teinud väga põhjalikku analüüsi Planet 42 kohta.

"Vaatasin, et seal on investoriteks sisuliselt suurem osa Eesti tippinvestoreid, laenuandjateks teised kuulsad Eesti finfluencer'id ja küllap on nad teinud põhjaliku taustatöö ära, et sinna nii suurelt usaldavad raha laenata. Mõtlesin, et nemad teavad paremini. Tagantjärgi tarkus: nemad vist vaatasid omakorda, et seal on kõik kuulsad iduinvestorid koos, Lauri Meidla ja siis ka Roosaare. Lõpuks oligi nii, et kõik vaatasid kõiki," rääkis Roosaare Ekspressile.

Nüüd pakub Roosaare juba samadele investoritele võimalust loovutada nõuded uuele osaühingule P42 Recovery, kuid sellega peaksid nood loobuma kõigist praegustest ja tulevastest nõuetest selle ettevõtte vastu.

Pankade silmis laenukõlbmatutele klientidele Lõuna-Aafrikas ja Mehhikos kasutatud autosid müünud iduettevõte Planet 42 ise liigub pankroti suunas.

Roosaare vahendas Eesti Ekspressi andmeil Planet 42 jaoks sündikaate kokku pannes ettevõttele 12 miljoni euro mahus 600 väikeinvestori laene.

Finantsinspektsioon endal Roosaare tegevuse järelevalves rolli ei näe

Finantsinspektsioon teatas eelmisel nädalal, et Roosaare tegevus ei kuulu nende järelevalve alla.

Finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer kirjutas asutuse blogis, et kui keegi on saanud investeeringuga kõrvetada, oodatakse, et kuskil peab olema ka kurjategija, kuid õigusriik nii ei toimi ja seda näitavad selgelt ka kohtumenetlused – pigem just keerukad valgekrae kuritegevust puudutavad asjad saavad õigeksmõistva otsuse.

Tammeri sõnul peab riigi funktsiooni täitvatel asutustel enne seisukoha võtmist olema piisavalt infot ja asjakohane analüüs, sest sellest võib sõltuda konkreetse inimese edasine elukäik.

"Jah, ma olen kindel, et Planet 42 ja Jaak Roosaare tegevust tulebki hinnata ja seda kindlasti ka tehakse. Aga seda ei saa teha sama kiiresti, kui saadakse sündikaatinvestoriks," lausus Tammer.

Küsimusele, kus olid riigiasutuste silmad ja miks enne midagi ei tehtud, vastas Tammer küsimusega, kas me soovime riiki, kus iga riigiasutus eeldab, et kõik rikuvad kogu aeg rikuvad seadust, kõiki jälgitakse kõikjal või äkki ikkagi mitte?

Tammer märkis, et finantsinspektsioonil on mandaat tegeleda eelkõige finantsjärelevalve subjektidega ehk nendega, kellele nad on väljastanud tegevusloa, ning konkreetsete tegevustega, mille osas esitatakse neile taotlus, et saada luba või õigus.

Lõuna-Aafrikas ja Mehhikos autorendi teenust pakkuva Inclusion OÜ brändinimega Planet 42 asutasid 2017. aastal eestlased Eerik Oja ja Marten Orgna. Seitsme tegutsemisaasta jooksul kaasas firma sadadelt investoritelt kokku ligi 115 miljonit eurot. Juuli lõpus teatas firma, et peatab laenude tagasimaksmise.