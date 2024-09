Umbusaldus Kohtla-Järve linnapeale ja volikogu esimehele ei läinud läbi

Volikogu esimehe umbusaldamise poolt hääletas 10 volikogu liiget ja vastu 14 volikogu liiget. Linnapea umbusaldamise poolt hääletas üheksa volikogu liiget, vastu hääletas 14 volikogu liiget ja üks volikogu liige jättis hääletamata.

Opositsioonisaadikud tõid linnajuhtide umbusaldamise põhjusena välja selle, et nood ei saa oma tööga hakkama ja selle tõttu kaotanud paljude volikogu liikmete usalduse.

Volikogu esimehe Eduard Odinetsi sõnul jäi talle umbusalduse põhjus arusaamatuks.

"Opositsioon ei toonud tegelikult ühtegi tõsiseltvõetavat ega tõendatud argumenti, kuidas mina või linnapea ei tule oma tööga toime. Esitatud said vaid subjektiivsed hinnangud, mis ei põhinenud faktidel, vaid emotsioonidel," kommenteeris Odinets.

Ta lisas, et umbusalduse ka seekordne ebaõnnestumine näitas taas, et Kohtla-Järve linnavolikogu ja linnavalitsuse vahel on hea koostöö.

Seda ütles ka linnapea Henri Kaselo. "Kohtla-Järve linnavalitsus ja linnavolikogu on kümne kuuga linna arendamiseks koos palju teinud, kuid ees on veel palju tööd," kommenteeris linnapea.

Tegemist oli teise katsega umbusaldada Kohtla-Järve praegust linnapead ja volikogu esimeest.

Opositsioonisaadikud esitasid Kaselole ja Odinetsile umbusaldusavaldused esimest korda selle aasta kevadel, kuid ei võitnud enamiku volikogu liikmete toetust, mistõttu kukkus volikogu esimehe umbusalduse avaldamine läbi ning linnapea umbusaldamise avalduse võtsid algatajad ise tagasi.

Eduard Odinets sai Kohtla-Järve linnavolikogu esimeheks 2023. aasta veebruaris. Henri Kaselo valiti Kohtla-Järve linnapeaks sama aasta novembris.