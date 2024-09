Austria valimised võitis paremäärmuslik Vabaduspartei

"Me oleme täna üheskoos kirjutanud tükikese ajalugu. Me oleme avanud ukse uude ajastusse. See, mida me oleme saavutanud, ületab minu kõige pöörasemad unistused," ütles parteijuht Herbert Kickl pealinnas Viinis juubeldavatele poolehoidjatele esinedes.

Kui loetud oli 83 protsenti häältest, juhtis Vabaduspartei (FPÖ) 29 protsendi häältega, mida prognoositi erakonnale ka enne valimisi.

Paremtsentristliku Rahvapartei (ÖVP) toetus oli umbes 26 protsenti ja sotsiaaldemokraadid olid saanud 21 protsenti häältest.

Liberaalne erakond NEOS on saamas umbes kaheksaprotsendise toetuse. Sama suur toetus on rohelistel.

Ükski teine partei seekordsetel üldvalimistel parlamenti pääsemise künnist ilmselt ei ületanud.

Prognooside kohaselt peaks Vabaduspartei suurendama saadikute arvu parlamendis umbes 25 koha võrra. Rahvapartei aga kaotab paarkümmend kohta. Sotsiaaldemokraatide esindatus jääb pea samaks kui seni.