Elroni kärped ähvardavad rongide sõiduplaani hõrendada

Järgmise aasta ühistranspordi dotatsioone kärpis valitsus kuue miljoni euro võrra, pool sellest summast ehk kolm miljonit kärbiti Elronilt.

"Mis ei tähenda seda, et me sisuliselt võtame Elronilt ära kolm miljonit, sest teatud vajadused me saame leida neile katet olemasolevat ümber tõstes, aga teatud osas meil tuleb leida ikkagi küsida dotatsiooni juurde," ütles regionaalminister Piret Hartman (SDE).

Elroni juhi Lauri Betlemi sõnul pole nad ministeeriumist ametlikku kärpeülesannet saanud – neid puudutavatest kärpeplaanidest on nad kuulnud meedia vahendusel.

Lisaks plaanitavale kärpele tuleb Elronil uuel aastal arvestada lisakulutustega, näiteks ootab ees taristutasude tõus suuruses 1,5 miljonit eurot.

"Kui me arvestame keskmiseks energiaühiku hinnatõusuks keskmiselt viis protsenti, siis sealt saame veel pool miljonit," sõnas Betlem. "Nii et järgmisel aastal meil on kõike seda kokku arvestades 5,5 miljonit vähem raha, millega opereerida ja kui me vaatame kogu oma dotatsioonisummat, siis see tähendab 15 protsenti kärbet. Ja seda kärbet nii lihtsalt ära ei tee. See tähendab üsna tuntavat mahukärbet,"

Ainult varahommikuste või hilisõhtuste rongireiside lõpetamisest ei summa katmiseks piisa, ka ei ole Betlemi sõnul võimalik 5,5 miljonit koguda piletihindu tõstes.

Seniste plaanide kohaselt pidid uued rongid hakkama inimesi vedama järgmise aasta septembrist, aga nüüd tuleb Elronil oma plaanid ringi teha.

Ühistransporti ootab ees veelgi suurem eelarveauk.

"Järgmisel aastal on riigieelarves ette nähtud 119 miljonit, meie puudujääk järgmisel aastal on 50 miljonit. Kokkulepe on olemas olevate koalitsioonipartneritega, et me teatud osa sellele katet leiame riigieelarve reservist," ütles Hartman.

Ministri sõnul vajab ühistransport oluliselt rohkem toetust, kui riigieelarves on ette nähtud, aga üle tuleb vaadata nii senised kulud kui ka tulud.

"Me peame vaatama üle omatulu teenimise võimalused samamoodi, et need kohad, kus on võimalik piletihinda tõsta, me peame need üle vaatama. Kus ja millisel määral need tulevad, tänasel päeval kokku lepitud ei ole," sõnas Hartman.

Põhja-Eesti ühistranspordikeskus on korduvalt teinud ettepaneku lõpetada eakate ja laste tasuta sõit, et saada lisaraha ülerahvastatud liinidele lisaväljumiste panemiseks, kuid ministri sõnul peab koalitsioonilepe kohaselt priisõit säilima.