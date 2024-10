Liikuvusekspert: ühistransporti võidakse pärast reformi ka vähem kasutada

Liikuvusekspert Hannes Luts arvab, et ühistranspordi reform Tallinnas kasutajaid juurde ei too, sest reformi teostatakse olemasolevate bussiliinide arvelt. Lutsu sõnul võib kasutatavus isegi langeda. Abilinnapea Kristjan Järvani sõnul ei vasta see tõele.

Tallinnas jõustuvad esmaspäeval liinivõrgu muudatused, mis mõjutavad kokku 15 bussiliini. Muutub nii see, kuhu bussidega saab sõita kui ka see, mis aegadel või kui tihti ühistransport käib.

Liikuvusekspert Hannes Luts märkis, et tegelikult pole aga kindel, et ühistranspordi reform kasutajaid juurde toob. Pigem vastupidi – Lutsu sõnul võib juhtuda, et ühistranspordi kasutajaid jääb veel vähemakski, sest tipptunnil võetakse nii mõneltki populaarselt liinilt busse hõremaks.

"Tegelikult päris mitmetel tugevalt koormatud bussiliinidel vähendatakse väljumiste arvu, mille tulemusel ju praeguste ühistranspordi kasutajate jaoks, kes neid olemasolevaid liine kasutavad, teenuse atraktiivsus langeb. Ma kindlasti ei usu, et meil oleks Tallinnas massiliselt tipptunni ajal busse liinil, mis oleksid pooltühjad. Üldiselt see ikkagi tõele ei vastu. Meil on tipptunnil arvukalt liine, kus on ikkagi ületäituvuse probleem ja meil on liine, kus tuleks tegelikult graafikuid tihendada," lausus ta.

Luts märkis, et võib-olla ei oleks pidanud ühistranspordireformi praegu üldse tegemagi.

"Kui linnal ei ole ressursse ehk busse ja bussijuhte selleks, et seda liinivõrgu reformi täna läbi viia, siis ei oleks pidanud seda ehk täna tegema. Miks me kiirustame," lausus ta.

Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan vastas Lutsu kriitikale Vikerraadio saates "Uudis+". Järvan lausus, et natuke on plaan siiski liinikilomeetrite hulka kasvatada.

"Kui väita, et ei ole võimalik efektiivsemaks teha ning sama raha eest ei ole võimalik rohkem ühistranspordi kasutajaid saada, siis see on kindlasti vale. Tegelikult eelmise aasta kogemuste pealt me näeme, kuidas need efektiivistamised tõid tegelikult ühistransporti rohkem kasutajaid. Tegelikult ka praegu me näeme, kuidas me saame sama ressursi eest oluliselt rohkem kasutajaid ühistransporti," lausus Järvan.

Järvan ütles, et linnatranspordi aktsiaselts on juba kolm aastat hoidnud liinikilomeetri hinda samana.

"Samal ajal kui meil taustal on toimumas rekordinflatsioon, siis liinikilomeetri hind on jäänud samaks. Me oleme saanud tõsta bussijuhtide palku ehk sama raha eest on võimalik saada Tallinnas paremat ühistransporti," sõnas ta.

Kristjan Järvan Väo VIII lubjakivikarjääris. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Mitmed bussiliinid muutuvad

Liinivõrgu muudatuste täpsem info ning skeemid on Tallinna kodulehel. Elanike tagasiside põhjal korrigeeriti esialgseid ettepanekuid järgmiselt:

Liin nr 4: hakkab Väike-Õismäel sõitma mööda Õismäe tee idakaart, tänu sellele on nelja erineva kooli õpilastele peatus lähemal

Liin nr 12: ekspressliin, mis sõidab läbi Järvevana tee tunneli

Liin nr 13: lasnamäelaste soovil lisandub liinile Lennujaama peatus

Liin nr 21A: Kakumäe inimeste soovil jääb liin praegusel kujul alles

Liinid nr 21/21B, 41/41B: Kakumäe inimeste soovil jäävad liinid praegusel kujul alles, võimalikud muudatused vajavad edasist arutelu

Liinid nr 24/20/20A: Mäepealse piirkonna elanike soovil jäävad liinid praegusel kujul alles, võimalikud muudatused vajavad edasist arutelu

Avatakse uus liin nr 25 Tiskre-Reisisadama D-Terminal, millega tekib otseühendus Tiskrest kesklinna, see avab Liivalaia koridori, kus on mitu kooli ning Ida-Tallinna keskhaigla. Sarnasel marsruudil sõitnud liin nr 22 suletakse

Liinid 26/26A: suunatakse Paldiski maanteele, võrreldes praegusega hakkavad bussid sõitma kogu päeva vältel ning ka nädalavahetustel

Liidetakse liinid nr 40 ja nr 51. Muudatus loob uue otseühenduse Põhja-Tallinna ning Lasnamäe vahel, olles toeks liinile 35.

Liidetakse liinid 47 ja 54: tekib uus Astangu otseühendus kesklinnaga

Liin nr 48: Pirita inimeste soovil viidi liikumistee Kloostrimetsa teele, samuti pikendatakse lasnamäelaste soovil liini Gaasi tänavast Vesse ristmikuni ning sõidab ka läbi Seli piirkonna

Liin nr 49: elanike soovil lisati Mähe tee peatus. Kuna tegemist kiirliiniga, siis Mähe tee peatuse arvelt jääb Kaasiku peatus välja

Liin nr 61: Astangu inimeste soovil jääb liin praegusel kujul alles, kuid selle tõttu ei tehta praegu Kakumäe-Õismäe-Mustamäe liini

Tallinna ühistranspordi liinivõrgu uuendamine toimub etapiviisiliselt. Uuendused sõltuvad muu hulgas taristust, kuna mitmes kohas on mugavamate ümberistumiste jaoks vaja luua uusi liiklussõlmi ja korrigeerida peatuste asukohti. Liinivõrgu uuendamine algas 2023. aasta suvel, kui ühendati üheksa bussiliini neljaks uueks liiniks ning korrigeeriti väiksemal määral mõne teekonda.