Kiisal sai nurgakivi ligi 200 miljoni euro eest rajatav akupark

Pargi rajavad Euroopa juhtiv akuparkide arendaja, Prantsuse ettevõte Corsica Sole, investeerimisfond Mirova ja Eesti energiaettevõtte Evecon.

Ettevõtete kinnitusel on tegemist Mandri-Euroopa suurima akuparkide kompleksiga.

"See on meie jaoks väga oluline projekt. See on suurim, mis me oleme teinud Mandri-Euroopas," rääkis Corsica Sole tegevjuht Michael Coudyser. "Eurodes väljendatuna investeerime meie sellesse sada miljonit."

Ta märkis, et usutavasti teenib akupark investeeringu tagasi viie-kuue aastaga.

"Tuleb arvestada sellega, et kasutamisel akude maht väheneb ja umbes kaheksa aasta pärast tuleb need välja vahetada," lisas Coudyser.

Park valmib kahes osas – Kiisa salvestuspark saab valmis järgmise aasta lõpuks ning Aruküla park ülejärgmisel aastal.

Kahe akupargi koguvõimsus on 200 megavatti ja 400 megavatt-tundi. See tähendab, et vajadusel kataks park ligi 90 000 majapidamise elektrivarustuse.