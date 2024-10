Pärnumaal avati üks Baltimaade suurimaid päikeseparke

Eesti energiaettevõtte Evecon ja prantsuse investeerimisfondi Mirova koostöös rajatud Kirikmäe päikesepargi tootmisvõimsuseks on üle 77 megavati.

Ligi 110 hektaril asub üle 117 000 päikesepaneeli, mis võimaldavad katta kuni 35 000 majapidamise aastase energiavajaduse.

Eveconi juht Karl Kull ei täpsustanud Kirikmäe pargi täpset maksumust ja ütles, et selle rajamine oli osa projektist, mille käigus avati viimase nädala jooksul päikesepargid ka Viljandi- ja Järvamaal.

Kolme pargi investeeringu kogumaksumus on 72 miljonit eurot. Karl Kull usub, et vaatamata praegu Eestis valitsevale päikeseenergia buumile tasub investeering ennast pikemas perspektiivis ära.

"Need investeeringud me teeme päris mitme aasta vaates ja mitmekümne aasta vaates. Nende eluiga on täna juba 25 aastat. See ongi selline normaalne energeetikatsükli perspektiiv. Kindlasti need hinnad, arvestades energeetikat ja kui teised kütused, lähevad ka kallimaks, ega elektriga juhtub see sama asi," rääkis Kull.