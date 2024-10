Tarbijahinnad kasvasid aastaga kolm protsenti

Eelmise aasta septembriga võrreldes olid kaubad 1,5 protsenti ja teenused 5,5 protsenti kallimad, teatas statistikaamet.

Statistikaameti tarbijahindade statistika tiimijuhi Lauri Veski sõnul mõjutasid septembris tarbijahinnaindeksit mulluse septembriga võrreldes enim toidu ja mittealkohoolsete jookide, mootorikütuse ja õlide ning mitmesuguste kaupade ja teenustega seotud hinnamuutused.

Tarbijahinnaindeksi muutus Autor/allikas: Statistikaamet

"Toidukaupadest on eelmise aasta septembriga võrreldes kõige rohkem kallinenud mahlad ja siirupid, mille hinnad tõusid 57,1 protsenti, oliivõli kallines 56,3 protsenti. Suhkur aga odavnes 20,1 protsenti," tõi Veski välja.

Bensiin oli septembris 11,9 protsenti ja diislikütus 15,3 protsenti odavam kui mullu samal ajal. Elekter oli 5,2 protsenti odavam.

Tarbijahinnaindeksi muutus kaubagrupiti, september 2024 Autor/allikas: Statistikaamet

Ökonomist: hinnasurve on jätkuvalt ülespoole

Luminori peaökonomist Lenno Uusküla ütles, et kuise võrdluse hindade väike muutus tervikuna varjab suuri muutuseid erinevate kategooriate vahel ja ka nende sees.

"Jätkuvalt on toimumas suur hindade kohanemine peale suurt hinnatõusu. Odavnemas on jätkuvalt kaupade hinnad ja kallinemas teenuste hinnad just eriti selgelt nendes valdkondades, kus hindu vaadatakse harva üle. Suure hinnatõusu järgselt toimub ka hiiliv hinnatõus erinevate pikaajaliste lepingute perioodilise uuendamise kättejõudmise tõttu," ütles Uusküla.

Kuuvõrdluses tõusid hinnad hariduse valdkonnas, seda lausa 5,8 protsenti. Kallimaks läksid kursused ja tasuline kõrgharidus.

Toidu ja mittealkohoolsete jookide osas oli hinnatõus 1,3 protsenti. Kallinesid rasvad, puuvili, kohv, tee ja kakao kategooriad. Tervishoiu kaupade ja teenuste hindu tõsteti protsendi võrra hambaravi ja ambulatoorsete teenuste kallinemise tõttu. Söömine väljas ja riietus ning jalatsid kallinesid 0,8 protsenti tarbija jaoks.

Samas langesid hinnad transpordi valdkonnas, seda 2,2 protsendi ulatuses, mis tulenes lennupiletite odavnemisest ja kütuse odavnemisest. Eluasemega seotud hindu langetati 1,5 protsenti, mis tulenes üüri, remondivahendite ja elektri odavnemisest. Sideteenuste hindu langetati 0,8 protsendi võrra ja vaba ajaga seotud hindu 0,3 protsendi võrra.

"Järgnevatel kuudel on jätkuvalt oodata hindade erisuunalisi liikumisi ning pigem on hinnasurve jätkuvalt ülespoole, kui puuduvad olulised ootamatud faktorid mis hindu alla tooksid nagu on nafta odavnemine maailmaturul või elektritootmisvõimsuse püsimine ja ühenduskaablite töökorras olek," selgitas Uusküla. "Jätkuvalt on väga palju mõjutamas hindu regulatiivne keskkond."

"Maksutõusud tähendavad ettevõtetele vajadust hindu tõsta, seda nii tulumaksu tõusu kui ka oodatava käibemaksu tõusu tulemusena. Lisaks lisanduvad erinevad kohustused ettevõtjale, mis samuti on kulukad ja tekitavad hinnasurvet," ütles Uusküla.

"Hinnatõus on Eesti majandusele aga praegusel ajal väga valus. Kuna sissetulekud ei jõua järgi hindadele ja on jätkuvalt madalamad kui nad olid kolm aastat tagasi, siis ei ole peredel vaba raha ja pigem on vaja säästusid suurendada arvestades järgmise aasta hinnatõusu ja maksutõusu," tõdes ökonomist. "Majandusel on väga raske kasvada ning uusi kõrgema lisandväärtusega töökohti ettevõtetel keeruline sellises keskkonnas luua. Ka ekspordile mõjub kohalik hinnatõus halvasti nii läbi palgasurve kui sisendhindade kasvu."