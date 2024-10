USA presidendikandidaadid võitlevad Pennsylvania nimel

USA presidendivalimisteni on vähem kui neli nädalat. Taaskord on pilgud pööratud Pennsylvania osariigile: 2016. aastal võidutses seal Donald Trump. Neli aastat tagasi tegi sama Joe Biden. Ka sel aastal võivad just Pennsylvania osariigi valijad otsustada, kes pääseb ovaalkabinetti.

Viimastel nädalatel on nii Kamala Harrise kui ka Donald Trumpi kampaaniat mõjutanud USA-d tabanud orkaan Helene. Mõlemad kandidaadid on külastanud orkaanist räsitud Georgiat ja Põhja-Carolinat – kaalukeeleosariike, mis mängivad tänavustel valimistel suurt rolli.

Ootamatule plaanimuudatusele vaatamata proovitakse igal hetkel olla nähtavad ka Pennsylvanias, vaat et kõige olulisemas kaaluleeleosariigis. Kes võidab Pennsylvanias, võidab suure tõenäosusega üldvalimised. Vaid kuu enne valimisi on Harrise ja Trumpi toetusnumbrid osariigis aga võrdsed. Harris juhib Pennsylvanias Trumpi ees vaid ühe protsendipunktiga.

Nii kulutavad mõlemad kandidaadid Pennsylvanias raadio- ja telereklaamidele miljoneid dollareid, külastatavad väike-ettevõtteid, eeslinnu ja tööstupiirkondi.

Nädalavahetusel naasis Trump ka tagasi sündmuspaika, kus veel mõned kuud tagasi avati tema suunas püssituli.

"Me võitlesime koos. Oleme koos vastu pidanud. Oleme koos edasi liikunud. Ja siin, Pennsylvanias, oleme koos veritsenud. Oleme veritsenud," ütles Trump.

"Kui ta võidab Pennsylvanias, võidab ta tõenäoliselt presidendikoha. Ja see päästaks Ameerika," rääkis Rodney. "Sest tal on lahendused. Ta on seda varem teinud ja ta teeb seda uuesti."

"Ja Pennsylvania on meil siin demokraatlik osariik. Siin on kallis, aga ma tahan, et mu lapsed jääksid Pennsylvaniasse. Nii et ma toetan vabariiklaste kandidaate, kes propageerivad konservatiivset poliitikat. Konservatiivne poliitika on kasulik peredele, see on kasulik väikeettevõtetele, see on kasulik üksikisikule. Ma tunnen survet kodust välja minna ja inimesi harida," rääkis Dana.

Ka demokraadid on suure osa oma kampaaniast suunanud just Pennsylvaniasse.

"Donald Trump kavatseb viia Ameerika tagasi minevikku, ebaõnnestunud poliitika juurde. Tal pole kavatsust meie keskklassi edendada. Teda huvitab ainult enda ja temasuguste elu paremaks muutmine," rääkis demokraatide presidendikandidaat Kamala Harris.

"Ma hääletan Kamala Harrise poolt, sest ma olen eluaegne liberaal ja liberaalsest perest.. Usume inimeste aitamisse rohkem kui üleliigselt endale teenimisse," sõnas Michael.

"Harris on tegev asepresident, tal on kogemust. Arvan, et ta teeks paremat tööd kui Trump," ütles Robert. "Ta on töötanud asepresidendi ametikohal neli aastat, nii et ta on saanud kõike omal nahal läbi elada. On näinud, mis töötab ja mis ei tööta."

Harrisele teeb Pennsylvanias kampaaniat ka osariigi kuberner, demokraat Josh Shapiro. Sel nädalal oodatakse ülesastumist ka endiselt presidendilt Barack Obamalt. Tegemist on jätkuvalt väga mõjuka demokraadiga, mistõttu loodab Harrise kampaaniameeskond just Obama abiga koguda kaalukeeleosariikides vajalikku häältelisale.

Kas aga mööda osariiki ringi tiirutamine omab valijatele üldse mingit mõju?

"Mina olin otsuse juba varem langetanud . Aga nüüd ma näen, et pinge hakkab tõusma. Mõlemad kandidaadid teevad selles osariigis tõesti palju, et toetust saada. Näen, kuidas see teistele inimestele mõjub, kuid mulle mitte," ütles Sue.

"Kui neid linnu ignoreerite, panevad piirkonna inimesed seda tähele. Nad teavad, et sa pole neile oma aega jaganud. Nad tahavad kuulda, millised on kandidaatide poliitika. Minu arvates on oluline, et mõlemad pooled jõuaksid nendesse osariikidesse. Loodetavasti läheb ühel neist paremini kui teisel. See on kõik, mida saan öelda käsi südamel," ütles Michael.

Nii pingutataksegi iga hääle nimel Pennsylvania osariigi igas nurgas kuni viimase hetkeni.

"Nagu Ameerika Ühendriikide järgmine president ütleb: kui me võitleme - siis me võidame!" ütles demokraatide asepresidendikandidaat Tim Walz.