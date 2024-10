Harris avaldas Trumpi survestamiseks oma terviseandmed

USA demokraatide presidendikandidaat Kamala Harris avaldas laupäeval meditsiinilise aruande, mis kinnitab tema sobivust presidendiks. Nii püüab Harris avaldada survet Donald Trumpile, et vastaskandidaat ka oma terviseandmed avalikustaks.

59-aastase asepresidendi Kamala Harrise arst Joshua Simmons ütleb aruandes, et Harrise viimase tervisliku seisundi hindamise tulemus aprillis ei olnud midagi märkimisväärset.

Arsti sõnul järgib Harris aktiivset elustiili ja tervislikku dieeti vaatamata kiirele töögraafikule, tal tekib hooajalisi allergiaid ja nahalööbeid, ta ei tarvita tubakatooteid ning joob alkoholi mõõdukalt.

Simmons märkis, et Harrise allergiad on kontrolli all ning tema nahalööbed on juhuslikud ja mööduvad ja ei ole ilmselt põhjustatud kokkupuutest millegi konkreetsega, samuti ei saa neid seostada muude sümptomitega. Simmonsi sõnul alluvad nahalööbed hästi allergiaravimitele.

Aruandest selgub, et Harris on viimase kolme aasta jooksul saanud allergeenide immunoteraapiat, mis on parandanud tema allergia- ja lööbesümptomeid ja välistanud vajaduse muude ravimite järele peale aeg-ajalt ninasprei.

Harris kannab kontaktläätsi. Harrise perekonna terviseajaloost selgub, et tema emal on olnud käärsoolevähk ning Harris on võtnud ette ennetavaid terviseprotseduure, sealhulgas kolonoskoopia ja iga-aastased mammogrammid, lisas Simmons.

"Tal on füüsiline ja vaimne vastupidavus selleks, et edukalt täita presidendi, sealhulgas valitsusjuhi ja riigi relvajõudude ülemjuhataja ülesandeid," kirjutab arst.

Harrise meeskonna eesmärk on tõmmata tähelepanu 78-aastase eelmise presidendi Trumpi füüsilisele tervisele ja vaimsele teravusele, kes aga on seni keeldunud üksikasjalikku meditsiinilist teavet avalikustamast.

Pärast seda kui 81-aastane president Joe Biden juulis kandideerimisest loobus, on Trump vanim presidendikandidaat USA ajaloos.

Biden loobus Harrise kasuks pärast seda, kui tema ebaõnnestunud debatt Trumpi vastu tekitas demokraatides suurt muret presidendi vaimse teravuse pärast.

Trumpi nähtav vitaalsus pole tema tervise kohta küll suuri kahtlusi tekitanud, kuid Harrise kampaania juhib tähelepanu hiljutisele artikliseeriale New York Timesis, mis väljendab muret, et Trump ei ole avaldanud põhilist teavet oma tervise kohta.

Ajaleht avaldas ka analüüsi Trumpi keelekasutuse kohta, mis näitab, et tema kõned on järjest pikemad, segasemad ja vulgaarsemad, mida eksperdid peavad võimalikuks märgiks kognitiivsete muutuste kohta.

2023. aasta lõpus avaldas Trump küll oma endise Valge Maja arsti Ronny Jacksoni tehtud märkuse, mis kuulutas, et tema tervis on suurepärane, kuid see ei sisaldanud üksikasju ega öelnud, milliseid teste Trump läbis, kui tal oli sama aasta septembris füüsiline tervisekontroll.

Vahepeal uhkustas Trump kognitiivse testiga, mille oli 2018. aastal presidendiks oleku ajal Jacksoniga läbi teinud, kuid ajas seejärel kohe segi oma arsti nime, nimetades teda hoopiski Ronny Johnsoniks.