Riigikogu hakkab otsima kärpe täitmiseks täiendavaid kokkuhoiukohti

Järgmise aasta riigieelarve eelnõus on kirjas 132 miljoni euro suurune kärbe, mis on mõne ministeeriumi osas veel sisustamata. Riigikogu hakkab koos valdkondade ministritega otsima kärpe täitmiseks täiendavaid kokkuhoiukohti.

Riigikogus valmistutakse järgmise aasta aasta riigieelarve esimeseks lugemiseks.

Rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann (RE) selgitas, et riigieelarve eelnõus on 132 miljoni suurune kärbe. Osa kärpeid on koos, kuid täiendavaid kokkuhoiukohti hakatakse otsima rahanduskomisjoni istungitel koos valdkondade ministritega.

Esmaspäeval rahanduskomisjonis käinud haridusminister Kristina Kallase (E200) sõnul eelarve riigikogus eriti ei muutu, näiteks õpetajate palkadeks raha pole võimalik leida.

"Riigikogu arutamise käigus võivad nad teoreetilisel muutuda, aga suurusjärgud on ikkagi paigas," sõnas Kallas. "Kärpima me peame 35 miljonit järgmisel aastal ja nominaalselt kõikidest ministeeriumitest on see kõige suurem kärbe. Valdavalt puudutab see jällegi kõrghariduse kärbet 10 miljonit, teaduse kärbet 10 miljonit ja siis on 15 miljonit üldhariduse noorte- ja keeleprogrammist."

Kui sotsiaalministeeriumi eelarve tõuseb 7,2 miljardilt järgmisel aastal 7,4 miljardile, siis teistest suure eelarvega valdkondadest jääb haridusministeeriumis ning kaitseministeeriumis see umbes samale – ühte miljardit ületavale – tasemele.

Majandusministeeriumis väheneb eelarve 1,4 miljardilt 1,2 miljardile ja kliimaministeeriumis 1,2 miljardilt 1,1 miljardile eurole.

"Kliimaministeeriumis kärbib enda haldusalas 10 miljonit," ütles taristuminister Vladimir Svet (SDE). "Sellest kuus miljonit on taristuministri haldusala kärbe ja sellele lisanduvad ka meil meie ettevõtete kärped. Kuna meil on eraldiseisvalt juriidiliste kehadena ka Eesti Raudtee ja meil on Lennuliiklusteenistuse AS ja meil on lennujaam, siis see on meie kärpe maht."

Eelarve jõuab riigikogus esimesele lugemisele 16. oktoobril.