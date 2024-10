Iirimaa endine kõrge sõjaväelane peab oma riiki Vene luure mängumaaks

Iirimaa on Venemaa luurele mugavaks tegevuspaigaks, ütles Iiri relvajõudude endine kõrge ohvitser pärast väiteid, et Kreml värbas Iiri parlamendiliikme Brexiti-kõneluste ajal, et see kahjustaks Briti-Iiri suhteid.

Iiri parlamendi liige Cathal Berry ütles, et teda ei üllatanud nädalavahetusel tulnud teade, et nimetu poliitik värvati Vene mõjuagendiks, kirjutas ajaleht The Guardian.

"Kui soovite mõjutada lääneriiki, kus asuvad ulatuslikud varad ja kus on samas kehv julgeolekukultuur, siis on Iirimaa sobiv paik," ütles Berry ajalehele Irish Times. "Siin saavad venelased minimaalse pingutusega maksimaalse mõju. See on nende jaoks sobiv mängumaa."

Ajalehe Irish Sunday Times raporti kohaselt oli Vene luure eesmärk luua kontakt Põhja-Iirimaa Briti-meelsete lojalistidega ajal, mil Euroopa Liit pidas Ühendkuningriigiga tundlikke arutelusid selle üle, kas Iirimaal kulgevat piiri Iiri Vabariigi ja Ühendkuningriigi koosseisu kuuluva Põhja-Iirimaa vahel hakatakse kontrollima või mitte. Võimalikus piirikontrolli kehtestamises nähti ohtu uueks pingete kasvuks Iiri saarel.

Venemaa plaan on seotud Euroopa Liidus laiemalt tuvastatud Vene hübriidsõjaga, mis võivad hõlmata kõike alates desinformatsiooni levitamisest kuni võimalike süütamiste ja antisemiitlike rünnakuteni.

"Venemaa on koostanud käsiraamatu hübriidoperatsioonide, desinformatsiooni, küberrünnakute ja kõige muu kohta, mida on lihtne eitada või mida on neile väga raske omistada," ütles Berry, kes on endine Iiri relvajõudude eriüksuse ase​​ülem ja nüüdne sõltumatu parlamendisaadik.

Ajalehe teatel tuvastasid Iiri sõjaväe- ja julgeolekuteenistused potentsiaalse agendi koodnimega Cobalt, kuid ta jääb ametisse, kuna puuduvad ilmsed tõendid selle kohta, et talle oleks makstud või et ta oleks venelastele teavet edastanud. Teda ei ole vahistatud ega pole talle süüdistust esitatud.

Väidetavalt värbas Iiri poliitiku Venemaa kodanik Sergei Prokopjev, kes töötas aastatel 2019–2022 Dublini saatkonnas, ja ta saadeti kaks aastat tagasi riigist välja, kuna väidetavalt oli luureohvitser.

Pühapäeval ütles Iiri peaminister Simon Harris, et ta ei kommenteeri julgeolekuküsimusi, kuid märkis, et Iirimaa ei ole kaitstud Venemaa katsete suhtes tema sisepoliitikat mõjutada.

"See, et Venemaa püüab avalikku arvamust mõjutada ja moonutada ning on sellega seoses aktiivne kogu maailmas, ei tohiks meist kellelegi üllatusena tulla ning ka Iirimaa pole selle eest kaitstud," ütles ta. "Oleme näinud selle aktiivsuse märkimisväärset tõusu pärast Venemaa jõhkrat sissetungi Ukrainasse," lisas valitsusjuht.

Küsimusele, kas ta teab, kes on väidetav agent, vastas Harris, et ei saa julgeolekuküsimusi kommenteerida, kuid on rahul sellega, et Iiri luureteenistused, mis töötavad koostöös teiste riikide kolleegidega, võtavad seda teemat väga tõsiselt.

Venemaa saatkond teatas esmaspäeval, et ei näe mõtet kommenteerida "primitiivseid Venemaa-vastaseid väljamõeldisi".

Venemaa kohalolek Iirimaal on ka varem seal muret tekitanud, mistõttu valitsus tühistas 2020. aastal Venemaa saatkonnale antud planeerimisloa selle hoonetekompleksi neli korda suuremaks ehitamiseks seoses küsimustega selle eesmärgi suhtes. Berry ütles toona, et kavandatav kompleks, mis oleks hõlmanud maa-alust võrgustikku 20 laoruumist, 10 elektrigeneraatori ruumist ja 13 tualettruumist, näis pigem Vene luurekeskusena.