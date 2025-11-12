X!

Euroopa Komisjon loob EL-i luure

Euroopa Komisjoni peahoone (Berlaymont'i hoone) Brüsselis.
Autor/allikas: SCANPIX / EPA / OLIVIER HOSLET
Euroopa Komisjon on alustanud president Ursula von der Leyeni juhtimisel uue luureasutuse loomist, et parandada riiklike luureagentuuride kogutud teabe kasutamist, teatas teisipäeval väljaanne Financial Times.

Euroopa Komisjoni sekretariaadi koosseisu kuuluma hakkav üksus palkab plaanide kohaselt ametnikke kogu Euroopa Liidu luurekogukonnast ja hakkab tegelema ühise andmete kogumise ja analüüsimisega bloki vajaduste rahuldamiseks, teatas Financial Times (FT), viidates neljale plaanidega kursis olevale inimesele.

Väljaande allikate sõnul tehti otsus foonil, mille on kujundanud Venemaa täiemahuline sõda Ukraina vastu ja USA presidendi Donald Trumpi avaldused Ameerika toetuse võimaliku vähenemise kohta Euroopa julgeolekule. Need tegurid on sundinud Brüsselit ümber mõtestama oma julgeoleku tagamise võimed ja käivitama suurima ümberrelvastumise programmi pärast külma sõda, kirjutas FT.

"EL-i liikmesriikide luureteenistused teavad palju. Ka komisjon teab üsna palju. Vajame paremat viisi nende teadmiste koondamiseks, et olla tõhusad ja oma partneritele kasulikud," tsiteeris väljaanne ühte Euroopa Liidu ametnikku.

Samal ajal on luure- ja situatsioonikeskuse (Intcen) eest vastutavad EL-i välisteenistuse (EEAS) esindajad sellele sammule vastu, märkis FT. Nad kardavad funktsioonide dubleerimist ja olemasolevate struktuuride võimalikku nõrgenemist.

Samas tõdes Financial Times, et kontseptsiooni alles arendatakse, arutelud käivad ja konkreetseid tähtaegu pole veel paika pandud. Algatus tugineb komisjoni olemasolevatele kogemustele ja näeb ette tiheda koostöö Euroopa välisteenistuse asjaomaste struktuuridega.

FT toob ka välja, et Ursula von der Leyen nimetas äsja Vene režiimi juhti Vladimir Putinit kiskjaks, kes juba ründab Euroopat.

"Putin on kiskja. Putini käsilased on meie ühiskondi hübriidrünnakute ja küberrünnakutega rünnanud aastaid," ütles von der Leyen.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, RBK-Ukraina, FT

