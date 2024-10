Demokraadid üritavad leida head klappi Harrise ja töölisklassi vahel

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et demokraadid muretsevad üha rohkem, et Kamala Harris ei kõneta töölisklassi kuuluvaid valijaid ning partei leiab, et asepresident peab pöörama suuremat tähelepanu roostevööndis asuvatele kaalukeeleosariikidele.

USA presidendivalimiste võidu võti on edu kaalukeeleosariikides, nende osariikide hulgas on roostevöös asuvad Pennsylvania, Michigan ja Wisconsin.

Valijad sellistes osariikides nagu Michigan ja Wisconsin aitasid Donald Trumpi 2016. aasta valimistel võidule. 2020. aastal suutis Biden need osariigid taas tuua tagasi demokraatide selja taha ning pääses lõpuks ka Valgesse Majja.

Seega valimiste võitmiseks peavad demokraadid roostevööndis asuvad kaalukeeleosariigid enda kasuks kallutama. Riigi kirdeosas paiknev roostevöö on aga USA endine tööstuskeskus, sealt kaovad töökohad, paljud piirkonnad on lihtsalt alla käinud.

Trump on samas populaarne keskharidusega valgete valijate seas. Ta lubab USA-s tootmist suurendada ning räägib järjepidevalt, et Hiina eksport ohustab Ameerika majandust. Tähtsad demokraadid, nagu Michigani kuberner Gretchen Whitmer, leiavad nüüd, et Harris peab veetma piirkonnas rohkem aega.

Mõned demokraadid tahavad ka, et Harris kasutaks rohkem populistlikku retoorikat ning rääkima, et seisab USA töölisklassi huvide eest. Näiteks vasakpoolne demokraadist senaator Bernie Sanders nõuab miinimumpalga tõstmist, sotsiaalkindlustuse laiendamist ja ettevõtete suuremat maksustamist, vahendas The Wall Street Journal.

Kaalukeeleosariikides on mõlema kandidaadi toetus sisuliselt võrdne ehk valimiste saatus püsib endiselt noateral. RealClearPoliticsi küsitluste keskmise järgi on Harrisel Wisconsinis 0,8 protsendine edumaa, Michiganis on see edu 0,7 protsenti ning Pennsylvanias on seis viigis. Küsitlused aga sageli alahindavad Trumpi populaarsust rahva seas.

Üleriigiliselt on RealClearPoliticsi küsitluste keskmise järgi Harrisel Trumpi ees 2,1 protsendiline edumaa. Kihlveokontorite soosik on nüüd aga juba Trump.

Demokraatide presidendikandidaat ei saa seekord arvestada ka mitme ametiühingu toetusega. Näiteks ametiühing The Teamsters teatas, et ei toeta 2024. aasta valimistel ühtegi kandidaati ning jääb seekord erapooletuks. Ligi 30 aastat oli pigem sinikraesid esindav rühm demokraatide kandidaadi selja taga. Ka tuletõrjujate ametiühing teatas, et ei toeta seekord ühtegi kandidaati. 2020. aastal olid mõlemad ametiühingud Bideni selja taga.

Harrise kampaaniameeskond teatas, et asepresident on keskendunud töölisklassi valijatele. Varem toetas Harris karmimaid heitmestandardeid ja frakkimise keelustamist. Nüüd on ta nendes küsimustes teinud kannapöörde, kuna valijate seas pole selline jutt kuigi populaarne.

Vabariiklased on aga võtnud sihikule tema varasemad seisukohad. Trumpi nõunik Corey Lewandowski ütles, et Harris on USA ajaloo kõige radikaalsem kandidaat.

"Michigani elanikud teavad seda. Inimesed, kes autotööstuses töötavad, teavad seda," rääkis Lewandowski.

Endine kongressisaadik Conor Lamb (demokraat) ütles, et Harris on teinud edusamme, kuid peab siiski oma mõõdukamaid seisukohti rohkem tutvustama. Harris proovib nüüd tagasi lükata Trumpi meeskonna väited, et ta tahab keelustada sisepõlemismootoriga autode müügi.

Hiljuti astus ta üles Michiganis toimunud kampaaniaüritusel. "Vastupidiselt sellele, mida mu vastane soovitab, ei ütle ma teile kunagi, millise autoga peate sõitma," rääkis Harris.

Samast üritusest võtsid veel osa korvpallilegend Magic Johnson ja Michigani kuberner Whitmer. Kuberner lubas samuti, et demokraadid pööravad rohkem tähelepanu uute töökohtade loomisele.