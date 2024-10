Trumpi väidetav hea suhe Putiniga jõudis taas raamatukaante vahele

USA-s käib valimiskampaania täie hooga ning taas on turul tekkinud nõudlus Donald Trumpile halba varju heitvate raamatute järele. Kuulus ajakirjanik Bob Woodward avaldabki järjekordse raamatu ning kirjutab tundmatule allikale tuginedes, et vabariiklaste liider jätkas Putiniga suhtlust ka pärast ametist lahkumist.

Woodward tugineb ühele tundmatule Trumpi abile, kes väitis, et vabariiklaste liider hoidis ka pärast Valgest Majast lahkumist ühendust Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga. Anonüümne abi väidab, et Trump võis siis Putiniga vestelda kuni seitse korda, vahendas The Wall Street Journal.

Woodward on varem kirjutanud 22 bestsellerit. Ta on USA presidente kajastanud ligi 50 aastat ja see on tema neljas raamat pärast Trumpi 2016. aasta võitu. Ta kajastas koos oma kolleegi Carl Bernsteiniga 1970. aastate Watergate'i skandaali, paljastuste tõttu pidi Richard Nixon ametist lahkuma.

Seekordses raamatus kirjutab Woodward veel, et Trump saatis Putinile salaja Covidi testikomplekte. Raamat väidab, et testid saadeti 2020. aastal, kui koroonaviirus möllas veel täie hooga. Trump saatis siis testid salaja Moskvasse ning Putin võttis ihaldatud kingituse vastu.

Putin oli seejärel Trumpi pärast mures ning palus, et ta seda kingitust mitte kellegile ei mainiks. Woodwardi väitel ütles Putin Trumpile: "Ma ei taha, et te sellest kellelegi räägiksite, sest inimesed saavad vihaseks teie, mitte minu peale."

Trumpi kampaania kõneisik Steven Cheung teatas, et Woodward levitab väljamõeldisi. Woodward ise tunnistab raamatu lõpus tehtud märkustes, et president Biden ja endine president Trump keeldusid andmast intervjuud.

Raamat kirjeldab veel ka Joe Bideni väidetavaid komistamisi. Valge Maja ei kommenteerinud Woodwardi raamatus välja toodud väiteid. Valge Maja pressiesindaja Emilie Simons ütles vaid, et on tavaline, et selle administratsiooni ja ka teiste kohta kirjutatakse raamatuid.

Woodward kirjutab veel, et USA teadis juba 2021. aasta oktoobris, et Putin kavatseb saata 175 000 Vene sõdurit Ukrainasse. Samuti jagab ta üksikasju 2022. aasta septembrist, mil luureagentuurid teatasid, et Putin kaalub taktikaliste tuumarelvade kasutamist sõjas Ukrainaga. Kirjeldatakse veel Bideni vestlust meediamoguli Rupert Murdochi poja James Murdochiga.

Putin ei tee nalja, kui ta ta räägib taktikaliste ja tuumarelvade või keemiarelvade kasutamisest, olevat Biden toona öelnud.

Biden kutsus siis Hiina presidenti Xi Jinpingit üles võtma sõna tuumarelvade kasutamise vastu. Kompartei liider tegigi seda 4. novembril 2022. Woodward järeldab, et Xi kommentaarid maandasid tuumalöögiga seotud riske.

Raamat "Sõda" jõuab lettidele 15. oktoobril, vaid kolm nädalat enne tasavägiseid USA valimisi. USA meedia juba vahendab raamatu valitud katkendeid.