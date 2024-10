Teadlased: CO2 eemaldamine ei aita, kui globaalne soojenemine ületab piiri

Valitsustevaheline kliimamuutuste paneel (IPCC) on öelnud, et süsinikdioksiidi eemaldamine (CDR) võib aidata aeglustada globaalset soojenemist, vähendades atmosfääri juba kogunenud kasvuhoonegaase ja isegi temperatuure, eriti kui ületatakse 1,5 kraadi piir.

Aga isegi siis, kui süsinikdioksiidi eemaldamine toimib, ei saa see midagi teha kliimamuutuse muude aspektide leevendamiseks, alates meretaseme tõusust kuni ookeanihoovuste muutusteni, ütlesid teadlased kolmapäeval ajakirjas Nature avaldatud uurimistöös.

"Isegi kui suuta temperatuur uuesti alla tuua, ei ole maailm enam endine," ütles Carl-Friedrich Schleussner Austria Rahvusvahelisest Rakendussüsteemide Analüüsi Instituudist, kes on artikli üks autoreid.

Raportis kajastatud uuringud näitasid, et temperatuuride allatoomine nende tipust võib osutuda oodatust raskemaks, isegi kui CDR-i suurendatakse, kuna igikeltsa sulamine ja kahanevad turbaalad vabastavad metaani ja soodustavad edasist soojenemist.

CDR hõlmab endas paljusid tehnikaid, mis eemaldavad CO2 atmosfäärist ja salvestavad selle, sealhulgas looduslikud lahendused, nagu süsinikku siduvad metsad ja ookeanivetikad, aga ka uued tehnoloogiad, mis eraldavad õhust süsinikdioksiidi.

Olemasolev CDR-i jõudlus võimaldab igal aastal atmosfäärist eemaldada umbes kaks miljardit tonni CO2, kuid see arv peab tõusma umbes 7–9 miljardi tonnini, et saavutada maailma kliimaeesmärgid, öeldakse juunis avaldatud eraldi uurimisaruandes, mida Reuters vahendas.

Siiski on piirid, kui palju uut metsa saab istutada ja kui palju CO2 püsivalt siduda, samas kui praegused tehnoloogiad on kallid, ütles Joeri Rogelj Londoni Imperial College'ist, kes on ajakirjas Nature avaldatud artikli teine ​​kaasautor.

"Kui hakkame maad kasutama ainult süsiniku sidumiseks, võib see sattuda tugevasse vastuollu maakasutuse teiste oluliste rollidega, olgu selleks siis bioloogiline mitmekesisus (või) toidutootmine," ütles ta briifingul.

Isegi kõige optimistlikumas heitkoguste vähendamise stsenaariumis, mille IPCC oma viimases, eelmisel aastal avaldatud hindamisaruandes esitas, võeti arvesse 0,1-kraadine limiidi ületamise võimalus.

Selle tagasipööramine nõuaks umbes 220 miljardi tonni CO2 eemaldamist atmosfäärist, samas kui 0,5-kraadine ületamine – mis on samuti kooskõlas IPCC parima stsenaariumiga – vajaks rohkem kui triljon tonni CO2 eemaldamist, ütles Rogelj.

"Riskid, millega maailm end (alates soojenemise ülempiiri) ületamisest ohustab, on palju suuremad, kui tunnistatakse," ütles ta. "Ainult ambitsioonika heitkoguste vähendamisega lähiajal saame tõhusalt vähendada kliimamuutustest tulenevaid riske."