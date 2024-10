Obama üritab kallutada USA presidendivalimisi Harrise kasuks

USA-s toimuvad varsti presidendivalimised ning ka Barack Obama tegi Kamala Harrise heaks Pennsylvania osariigis kampaaniat. Endine president muretseb, et paljud meessoost mustanahalised valijad on liikunud Donald Trumpi selja taha ning kutsus neid üles toetama Harrist.

Uuringud viitavad, et Trumpi populaarsus meessoost mustanahaliste valijate seas suureneb. See teeb ka demokraadid murelikuks ning Obama teeb nüüd Harrise toetuseks kampaaniat ja sõitis Pennsylvania osariiki, vahendas Financial Times.

Obama tegi ka visiidi Harrise kampaaniabüroosse ning ütles, et ei tuvastanud "sarnast energiat ja aktiivsust kõigis meie linnaosades ja kogukondades, mida nägime minu kandideerimise ajal".

Obama tõi veel välja, et Trump suhtub naistesse halvustavalt. Tema kommentaarid tulevad ajal, kui Trump ja Harrise üritavad sõltumatuid valijaid enda selja taha saada.

Üleriigiliselt on RealClearPoliticsi küsitluste keskmise järgi Harrisel Trumpi ees 1,8- protsendiline edumaa. Kihlveokontorite soosik on aga juba Trump.

Presidendivalimiste võidu võti on hoopis edu kaalukeeleosariikides, mõlema kandidaadi toetus on seal sisuliselt võrdne. Viimased küsitlused aga viitavad, et Trump on kaalukeeleosariikides oma populaarsust suurendanud.

RealClearPoliticsi küsitluste keskmise järgi juhib Trump nüüd napilt Pennsylvanias ja Michiganis. Ka Wisconsinis võtab Trump järele ja Harrisel on seal nüüd ainult 0,4-protsendine edumaa.

Obama üritab nüüd Harrise kampaaniale uut hoogu anda ning ütles, et meessoost mustanahaliste toetus Trumpile ei ole vastuvõetav.

Obama on endiselt USA üks populaarsemaid poliitikuid ning ta on ka väga hea suhtleja. Samal ajal suhtleb ka Harris üha rohkem meediaga, annab intervjuusid ning käib vestlussaadetes.

Harris proovib veel oma ebapopulaarsest ülemusest distantseeruda, samas pole ta suutnud täpsustada, kuidas ta presidendina Bidenist erineks.

Harris osales teisipäeval telekanali ABC saates "The View" ning temalt uuriti, kas ta oleks viimase nelja aasta jooksul midagi teistmoodi teinud kui Biden. "Mitte midagi ei tule pähe," vastas Harris. Ta lisas hiljem, et tooks oma administratsiooni ka vabariiklasest poliitiku.

Kuna Harris on ise Bideni administratsiooni liige, siis peabki ta laveerima lojaalsuse ja enda kampaania huvide vahel. Küsitlused viitavad aga, et valijad tahavad muutusi. Sellest saab aru ka otsekohese kõnepruugi poolest tuntud Trump ning ta lubab järjepidevalt, et tema juhtimisel tulevad riigis suured muutused.

Trump teeb nüüd ka ise kaalukeeleosariikides kampaaniat ja külastas Michigani osariigis asuvat Detroiti. Ta lubas USA autotööstusele elu sisse puhuda ning lubas taas tõsta tariife välismaal toodetud autodele, samuti lubas ta suurendada naftatootmist.

Michiganis asuvad USA suurimad autotootjad, autofirmad on siiani piirkonna ühed suurimad tööandjad. Trump lubas taastada Detroidi endise hiilguse ning rääkis, et Harrise võit tooks kaasa majanduskatastroofi.

Trump käis välja veel ka järjekordsed maksusoodustused ning analüütikud hindavad, et tema maksupoliitika suurendaks järgmise kümnendi jooksul eelarvepuudujääki 7,5 triljoni dollari võrra, vahendas The Wall Street Journal.